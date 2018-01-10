جريمة تهز باكستان.. استغل غياب الوالدين للعمرة واغتصب وقتل طفلتهما

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته
أقرا الخبر
جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

ترشيحاتنا

الإعلان عن نتائج «كفايات المعلمين والمعلمات».. الاستعلام من هنا

الإعلان عن نتائج «كفايات المعلمين والمعلمات».. الاستعلام من هنا

وزير الخدمة المدنية يُصدِر تعميماً بتمكين الجهات الحكومية من تحوير وظائفها

وزير الخدمة المدنية يُصدِر تعميماً بتمكين الجهات الحكومية من تحوير وظائفها

حساب المواطن: إيداع 2.1 مليار ريال كدفعة ثانية لـ 11 مليون مستحق

حساب المواطن: إيداع 2.1 مليار ريال كدفعة ثانية لـ 11 مليون مستحق

مصادر تكشف حقيقة سَلخ 30% من راتب المعلم وتحويلها إلى «بدل»

مصادر تكشف حقيقة سَلخ 30% من راتب المعلم وتحويلها إلى «بدل»

جريمة تهز باكستان.. استغل غياب الوالدين للعمرة واغتصب وقتل طفلتهما

جريمة تهز باكستان.. استغل غياب الوالدين للعمرة واغتصب وقتل طفلتهما
0

تواصل – سامر محمد:

قال تلفزيون “جيو” الباكستاني: ‘‘إن والدي “زينب”، القاصر التي تعرضت للاغتصاب والقتل، وصلا إلى باكستان قادمين من المَمْلَكَة‘‘.

وَأَشَارَ التلفزيون إلى أن الوالدين كان يؤديان العمرة عندما اختطفت طفلتهما وقتلت في بلادهما باكستان، واكتشفت جثتها في كومة قمامة، أمس الثلاثاء، بعد 5 أَيَّام من اختطافها.

وَأكَّدَ والد الضحية للصحفيين خارج المطار لدى عودته إلى باكستان، أنه لن يدفن ابنته حتى يتم القبض على الْجَانِي، لافتاً إلى أن الشرطة لم تتعاون في إيجاد الضحية؛ لأنها إذا تحركت في الحال كانت ستقبض على المجرم.

وحث الوالد رئيس القضاء الباكستاني بالاهتمام بالقضية، كما حث قائد الجيش الجنرال “باجوا” على أن يقتص من قاتل ابنته.

وفي استجابة سريعة، أعلن المتحدث باسم الجيش الباكستاني سماع قائد الجيش لشكوى الأب المكلوم، وأنه قَامَ بالتوجيه المباشر لتوفير الدعم الكامل للإِدَارَة المَدَنِيّة؛ مِنْ أَجْلِ اعتقال المجرمين وتقديمهم للمحاكمة العادلة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

فضيحة تسجيلات نجل نتنياهو تُهدد بالقضاء على المستقبل السياسي لوالده

فضيحة تسجيلات نجل نتنياهو تُهدد بالقضاء على المستقبل السياسي لوالده

تناقض بين خامنئي وروحاني بشأن الاحتجاجات.. أيهما يكذب؟

تناقض بين خامنئي وروحاني بشأن الاحتجاجات.. أيهما يكذب؟

«بلومبيرج»: أسعار النفط ارتفعت لأعلى مستوى منذ 2014 لهذا السبب

«بلومبيرج»: أسعار النفط ارتفعت لأعلى مستوى منذ 2014 لهذا السبب

صحيفة: المملكة تفتح أبوابها للعمالة الأوغندية في عدة تخصصات

صحيفة: المملكة تفتح أبوابها للعمالة الأوغندية في عدة تخصصات

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

الشعب الإيراني ينتفض فهل حان رحيل الملالي
تدوينات حرة

الشعب الإيراني ينتفض فهل حان رحيل الملالي

المزيد
«تواصل» تنفرد بقصة  «البطل حنفي» وكيف سيطر على لصي المتجر بالخبر؟ 
تقارير وحوارات

«تواصل» تنفرد بقصة  «البطل حنفي» وكيف سيطر على لصي المتجر بالخبر؟ 

المزيد
الكتابة للموجوعين
مقالات

الكتابة للموجوعين

المزيد
تقرير البيان الاستراتيجي يرصد صعود اليمين المتطرف في الغرب وخطره على المسلمين
تقارير وحوارات

تقرير البيان الاستراتيجي يرصد صعود اليمين المتطرف في الغرب وخطره على المسلمين

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>