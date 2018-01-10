جريمة تهز باكستان.. استغل غياب الوالدين للعمرة واغتصب وقتل طفلتهما

تواصل – سامر محمد:

قال تلفزيون “جيو” الباكستاني: ‘‘إن والدي “زينب”، القاصر التي تعرضت للاغتصاب والقتل، وصلا إلى باكستان قادمين من المَمْلَكَة‘‘.

وَأَشَارَ التلفزيون إلى أن الوالدين كان يؤديان العمرة عندما اختطفت طفلتهما وقتلت في بلادهما باكستان، واكتشفت جثتها في كومة قمامة، أمس الثلاثاء، بعد 5 أَيَّام من اختطافها.

وَأكَّدَ والد الضحية للصحفيين خارج المطار لدى عودته إلى باكستان، أنه لن يدفن ابنته حتى يتم القبض على الْجَانِي، لافتاً إلى أن الشرطة لم تتعاون في إيجاد الضحية؛ لأنها إذا تحركت في الحال كانت ستقبض على المجرم.

وحث الوالد رئيس القضاء الباكستاني بالاهتمام بالقضية، كما حث قائد الجيش الجنرال “باجوا” على أن يقتص من قاتل ابنته.

وفي استجابة سريعة، أعلن المتحدث باسم الجيش الباكستاني سماع قائد الجيش لشكوى الأب المكلوم، وأنه قَامَ بالتوجيه المباشر لتوفير الدعم الكامل للإِدَارَة المَدَنِيّة؛ مِنْ أَجْلِ اعتقال المجرمين وتقديمهم للمحاكمة العادلة.