مفاجأة طبية.. نوع من «البهارات» زهيد الثمن ومتوفر بالمنازل يحارب «البدانة»

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تواصل – وكالات:

كشفت دراسة طبية هِنْدِيّة، عن أن تناول “الفلفل الأسود” يساعد في مكافحة البدانة، ومحاربة الآثار الناتجة عن تناول الوجبات الغنية بالدهون.

وقال الباحثون القائمون على الدراسة: ‘‘إن تجربة تغذية فئران التجارب بالفلفل الأسود أَظْهَرَت أن مركباً يعرف باسم (بيبيرونال) يحد بشكل كبير من الآثار الضارة للنظام الغذائي العَالِي الدهون عندما تَمَّت تغذية عدد من فئران التجارب به”.

وفي الدراسة الهِنْدِيّة الحالية، لوحظ تراجع أوزان الفئران التي تم إعطاؤها كميات وفيرة من الفلفل الأسود لمدة ستة أسابيع، كما لوحظ تراجع نسبة الدهون والسُّكَّرِيّات في الدم.

وأكدت الدراسة – بِحَسَبِ وكالة أنباء الشرق الأوسط – أن للفلفل دوراً في تقوية العظام، مُقَارَنَةً بالحيوانات التي تَمَّت تغذيتها بأغذية غنية بالدهون دون إِضَافَة الفلفل الأسود.

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