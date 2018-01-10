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وفاة واختناق 10 أشخاص في حريق منزل شرائع مكة (صور)

وفاة واختناق 10 أشخاص في حريق منزل شرائع مكة (صور)
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تواصل – فريق التحرير:

تمكنت فرق الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة من إخماد حريق  اندلع في منزل شعبي بمنطقة الشرائع في مكة المكرمة ،في الساعات الأولى من صباح اليوم، وتطور بسبب الرياح، وتسبب في وقوع 5 حالات وفاة وإصابة 5 أشخاص آخرين باختناق جراء استنشاق الأدخنة الناتجة عن الحريق.

وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف، أنه وفي تمام الساعه الثانية والدقيقة الثالثة ليلة الثلاثاء ورد  بلاغ مفاده وقوع حادث حريق في منزل شعبي بحي شرائع المجاهدين وكان الحادث عبارة عن اشتعال النار في مجموعة نفايات وأخشاب وأثاث مستخدم بداخل فناء تقدر مساحته بـ 1000م يحتوي على غرف شعبية تسكنها عائلة من إحدى الجنسيات الأفريقية حيث امتدت الأدخنة للغرف بقربها من مصدر الاشتعال ولطبيعة المواد المستخدمة في إنشاء الغرف الشعبية المبنية من الأخشاب والصاج.
وأضاف متحدث الدفاع المدني، أنه تمت السيطرة على الحادث وإخماده وقد نجم عنه وفاة 5 أشخاص وإصابة 5 آخرين باختناق وحروق متفرقة تمكنت وحدات الإنقاذ من فتح الغرف التي كانت مغلقة والعمل على إخراجهم من الموقع وجرى نقلهم للمستشفى.
وبين أن فريق التحقيق بالإدارة باشر التعرف على مسببات الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية، مهيبًا في الوقت نفسه بالمواطنين والمقيمين عدم تخزين المواد المواد القابلة للاشتعال والعمل على أبعادها عن أماكن السكن والنوم حفاظا على سلامتهم.
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