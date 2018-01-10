سرقوا 100 مليون و21 كيلو ذهب وكشفتهم «فردة حذاء» بمصر (فيديو)

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تمكَّنت الداخلية المصرية من الإطاحة بتشكيل عصابي خطير تخصصوا في استهداف فيلات رجال الأعمال والأغنياء، وحرصوا على عدم ترك أي أثر لهم خلال عمليات السرقة.

وكشفت الأجهزة الأمنية المصرية أن حصيلة ما قام التشكيل العصابي بسرقته بلغ نحو 100 مليون جنيه، بالإضافة لنحو 21 كيلوجراماً من الذهب، وفقاً لـ”المصري اليوم”.

وبحسب العميد محمود هندي، رئيس مباحث قطاع شرق القاهرة، فإنهم قد تلقوا الكثير من البلاغات في الفترة الأخيرة، حول هذا التشكيل العصابي الذي تخصص في سرقة الفيلات، مؤكداً أنهم شكلوا أكثر من فريق بحث للتوصل إلى التشكيل العصابي الذي يعد الأكبر في مصر.

وأضاف في مداخلة هاتفية له بأحد البرامج التلفزيونية، أن المتهمين استهدفوا فيلات رجال الأعمال والأغنياء، وحرصوا على عدم ترك أي أثر لهم، واتخذوا شقة بمنطقة العبور مخزناً لهم لتخبئة المسروقات بها.

وأشار إلى أن التشكيل العصابي عبارة عن عصابة دولية متخصصة في سرقات المنازل، موضحاً أن المتهمين المضبوطين غير مسجلين، وأن التشكيل يضم عناصر محترفة وجنسياتهم مختلفة مما صعب المهمة، متابعاً أنه تم تحديد شخصياتهم عن طريق «فردة حذاء» تركها أحد أفراد التنظيم بـ فيلا، بالإضافة إلى الكثير من الدلائل الأخرى، معقباً: «القيادات الكبرى بالمباحث والوزارة أكدوا أن هذه هي قضية القرن».

وأكد أن أكثر من 30 ضابطاً عمل على هذه القضية، لتتمكن الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض عليهم، ليتبين أن حصيلة ما تمت سرقته تقارب الـ100 مليون جنيه و21 كيلو ذهب.