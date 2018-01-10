«إيجار» يطلق خدمة البلاغات عن مخالفات الوساطة العقارية

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته
أقرا الخبر
جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

ترشيحاتنا

وفاة طالب ثانوي داخل لجنة الاختبار قبل تسليم ورقة الإجابة بالمدينة

وفاة طالب ثانوي داخل لجنة الاختبار قبل تسليم ورقة الإجابة بالمدينة

حساب المواطن: 3 عوامل تمنع دراسة أهلية الاستحقاق للدعم

حساب المواطن: 3 عوامل تمنع دراسة أهلية الاستحقاق للدعم

بالفيديو.. مصريان يحبطان «سطواً مسلحاً» في الخبر

بالفيديو.. مصريان يحبطان «سطواً مسلحاً» في الخبر

«جامعة الجوف» تكشف سبب إعادة اختبار الرياضيات لطلاب السنة التحضيرية

«جامعة الجوف» تكشف سبب إعادة اختبار الرياضيات لطلاب السنة التحضيرية

«إيجار» يطلق خدمة البلاغات عن مخالفات الوساطة العقارية

«إيجار» يطلق خدمة البلاغات عن مخالفات الوساطة العقارية
0

 

تواصل – الرياض:

أطلق برنامج «إيجار» التابع لوزارة الإسكان أمس خدمة البلاغات على مخالفات منشآت الوساطة العقارية عبر تطبيق «وسطاء عقاريون»، إذ يتيح التطبيق للمواطنين والمقيمين من مستأجرين أو ملاك بتقديم البلاغات وإرسالها إلى فريق الرقابة والإشراف في برنامج «إيجار».

وأوضح البرنامج في بيان له أن فريق الرقابة والإشراف في البرنامج يستقبل كافة البلاغات الواردة، للتحقق من صحتها ثم الزيارة الميدانية لموقع الوسيط العقاري واتخاذ ما يلزم من إجراءات للتواصل مع الأطراف المعنية بالبلاغ؛ وذلك لاستكمال كافة الإجراءات النظامية عن طريق مأموري الضبط القضائي والمخولين بقرار معالي وزير الإسكان بالتفتيش والمتابعة؛ وذلك لضمان خلو منشآت الوساطة العقارية من المخالفات والتحقق من كونها تعمل وفق الأهداف المخطط لها بما يسهم في تطويرها والارتقاء بها.

ويتيح تطبيق «وسطاء عقاريون» -الذي يمكن تحمليه على أجهزة الهواتف الذكية- البحث عن عناوين الوسطاء العقاريين المعتمدين للتأجير عبر عقد الإيجار الإلكتروني الموحد إلى جانب تقديم البلاغات، مع إضافة كافة البيانات اللازمة واستعراض أهم المخالفات الشائعة مثل ممارسة النشاط العقاري من قبل شخص غير سعودي، أو تجاوز عمولة البيع أو الإيجار المحددة نظاما من قيمة العقد، أو أخذ عمولة على التجديد، أو مزاولة نشاط العقار مع نشاط تجاري آخر في نفس الموقع، أو عدم تسجيل العقود في شبكة إيجار، أو تقديم بلاغات أخرى، مع إمكانية اختيار الموقع ورفع المرفقات مثل الصور التي يمكن أن تشمل صورة العقد أو لوحة مكتب الوسيط العقاري.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«ساما» تطالب البنوك بتأسيس شركة لتسجيل «الإيجار التمويلي»

«ساما» تطالب البنوك بتأسيس شركة لتسجيل «الإيجار التمويلي»

«الإسكان»: لن يُسمح بضم المباني المتهالكة لبرنامج «إيجار»

«الإسكان»: لن يُسمح بضم المباني المتهالكة لبرنامج «إيجار»

«النقد» تؤكد: سحب سيارات الإيجار المنتهية بالتمليك مسؤولية الجهات المختصة 

«النقد» تؤكد: سحب سيارات الإيجار المنتهية بالتمليك مسؤولية الجهات المختصة 

إلزام المؤجر بإجراء الصيانة الدورية للعقار السكني خلال فترة الإيجار

إلزام المؤجر بإجراء الصيانة الدورية للعقار السكني خلال فترة الإيجار

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

تقرير البيان الاستراتيجي يرصد صعود اليمين المتطرف في الغرب وخطره على المسلمين
تقارير وحوارات

تقرير البيان الاستراتيجي يرصد صعود اليمين المتطرف في الغرب وخطره على المسلمين

المزيد
إجازتي راحة وإنجاز..
مقالات

إجازتي راحة وإنجاز..

المزيد
يقين الخلود والغياب المُرْ
تدوينات حرة

يقين الخلود والغياب المُرْ

المزيد
مطالب بافتتاح مولات لـ«النساء فقط».. ومغردون: وداعا للاختلاط والإزعاج والتحرش
تقارير وحوارات

مطالب بافتتاح مولات لـ«النساء فقط».. ومغردون: وداعا للاختلاط والإزعاج والتحرش

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>