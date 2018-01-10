وفاة طالب ثانوي داخل لجنة الاختبار قبل تسليم ورقة الإجابة بالمدينة

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تواصل – الرياض:

توفي الطالب معاذ العوفي أثناء اختبار الصف الثالث في المدرسة الثانوية قيس بن سعد الأنصاري بالمدينة المنورة، وذلك بعد أن سقط في اللجنة وقبل أن ينتهي ويسلم ورقة الإجابة.

ونقلت إدارة المدرسة الطالب إلى المركز الصحي المجاور، ومنه إلى أحد المستشفيات الخاصة، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل الوصول.

وخيمت حالة الحزن على المدرسة بمجرد وصول نبأ وفاة الطالب العوفي، لما عرف عنه التفوق والأخلاق الراقية. وأبدى مدير المدرسة مهل العوفي حزنه العميق لرحيل الطالب، سائلا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر وحسن العزاء. وأديت الصلاة على الطالب في المسجد النبوي الشريف ودفن في مقبرة بقيع الغرقد.

وأكد المتحدث باسم إدارة التعليم في المدينة المنورة عمر برناوي، أن وفاة الطالب معاذ العوفي طبيعية، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر وحسن العزاء، حسب “عكاظ”.

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