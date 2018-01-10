توقعات «الأرصاد»: غبار بمكة والمدينة.. وأمطار على هذه المناطق

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تواصل – واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئياً مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير تشمل الأجزاء الساحلية منها، في حين يستمر تأثير العوالق الترابية والأتربة المثارة التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية بسرعة 16-40 كم/ساعة على الجزء الاوسط والشمالي، وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 16-36 كم/ساعة على الجزء الجنوبي،وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج الى مائج، بيما تكون حركة الرياح على الخليج العربي شمالية الى شمالية غربية بسرعة 16-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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