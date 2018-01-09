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بالفيديو.. مصريان يحبطان «سطواً مسلحاً» في الخبر

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تواصل – فريق التحرير:

وثقت كاميرا مراقبة، مثبتة بـ”سوبر ماركت” في مَدِينَة الخبر، عملية سطو مسلح لشابين حاولا الاستيلاء على أموال من خزينة المحل، إلا أن عاملين مصريين وقفا لهما بالمرصاد.

وأَظْهَرَ المقطع المصور، شابين ملثمين ومسلحين، أحدهما بسلاح ناري والآخر بسلاح أبيض “سكين”، وقد اقتحما محل السوبر الماركت وقاما بتهديد عاملَين مصريين للاستيلاء على الأموال الموجودة.

وَأَبَانَ الفيديو، حصول أحد السارقين على جميع الأموال والخروج من السوبر ماركت، ليبقى الشاب الآخر حاملاً سلاحاً نارياً؛ مَا دَفَعَ العامل المصري للانقضاض عليه وتجريده من السلاح ومِنْ ثَمَّ تركه لزميله، وانْطَلَقَ ليلحق بالسارق الثَّانِي ثم ضربه وسيطر عليه، وَتَمَّ إبلاغ السلطات الأمنية وتسليمهما.

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