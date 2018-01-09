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وزير النقل يتفقد مشروع مطار الملك عبدالعزيز الجديد بجدة

وزير النقل يتفقد مشروع مطار الملك عبدالعزيز الجديد بجدة
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تواصل – واس:

وقف مَعَالِي وزير النقل رئيس مجلس إدارة هَيْئَة الطيران المَدَنِيّ المهندس نبيل بن العَمُودي، في إطار جولاته التفقدية لمشاريع منظومة النقل ومتابعة مستوى الإنجاز، على سير العمل في مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد بمحافظة جدة، مُشَدّداً على تكثيف وتيرة العمل بالمشروع اسْتِعْدَادَاً للافتتاح التجريبي خلال شهر مايو المقبل.

وتفقّد مَعَالِيه، خلال جولته، مبنى الملاحة الجوية الرئيس، واستمع إلى شرح موجز من مَعَالِي الرئيس التنفيذي لرئيس لهَيْئَة الطيران المَدَنِيّ الكابتن عبدالحكيم التميمي عن الإِجْرَاءَات المتبعة في مراقبة الحركة الجوية عبر أجواء المملكة، والمشروعات التطويرية التي سيشهدها المركز قَرِيباً بالتزامن مع افتتاح المطار وانطلاق تشغيله التجريبي.

كما اطَّلَعَ الوزير على مشروع الجسر الذي افتتح مُؤخَّرَاً لتحرير الحركة على طريق بريمان – هدى الشام، الذي يُعدّ طريقاً مسانداً لطريق الحرمين، حيث يربط مطار الملك عبدالعزيز الدولي بالعاصمة المُقَدَّسَة؛ لتسهيل انتقال الحجاج والمعتمرين، بِالإِضَافَةِ إلى خدمة الجسر لأحياء المنار والسامر والأجواد الواقعة شرق طريق الحرمين.

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