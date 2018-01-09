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«جامعة الجوف» تكشف سبب إعادة اختبار الرياضيات لطلاب السنة التحضيرية

«جامعة الجوف» تكشف سبب إعادة اختبار الرياضيات لطلاب السنة التحضيرية
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تواصل – أحمد الرمال:

قال المتحدث الرسمي في جامعة الجوف: “إن سبب إعادة اختبار الرياضيات لطلاب السنة التحضيرية، غَدَاً الأربعاء الْمُوَافِق 23/ 4/1439هـ، ورود معلومات للجامعة تفيد بتسريب أسئلة الرياضيات لطلاب السنة التحضيرية، فقامت الجامعة عَلَى الْفَوْرِ بتشكيل لجنة للتحقق من المعلومات الواردة، خَلَصَت إلى صحة المعلومات التي تفيد بتسريب أسئلة الرياضيات لطلاب السنة التحضيرية”.

وأَضَافَ، أنه نَظَرَاً لما تشكله السنة التحضيرية من أهمية في سلم الحياة الجامعية، ولما يترتب على ذلك من المفاضلة بين الطلاب وَفْقَ معدلاتهم للتخصيص في الكليات النوعية، ومن مبدأ العدالة بين طلاب السنة التحضيرية، فقد قررت اللجنة إعادة اختبار الرياضيات، مع مواصلة التحقيق ومعرفة المتسبب في هذا التسريب لاتخاذ الإِجْرَاءَات القانونية بحقه.

وَتَابَعَ، أن الجامعة تتفهم مَا يُسَبِّبه ذلك لأبنائنا الطلاب، ولكن ليس هناك وسيلة أُخْرَى يمكن اللجوء إليها للعدل بينهم وإعطاء كل ذي حق حقه.

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