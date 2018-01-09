إيرادات ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام ترتفع 3.56% في 2017

تواصل – واس:

حقق ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام ارْتِفَاعاً في معدل الإيرادات خلال العام المالي الماضي 2017م، بنسبة تجاوزت 3,56%، مُقَارَنَةً بالعام 2016م؛ إِذْ بلغت الإيرادات هذا العام 1,264,830,951 ريالاً، بينما انخفضت المصروفات التشغيلية بالميناء لــ 364,574,101 ريال، في حين شهدت الطنيات المناولة بالميناء انْخِفَاضَاً طفيفاً بلغت 7.34% طن، حيث ناول الميناء قرابة 29 مليون طن.

وقد اسْتَقْبَلَ ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام عام 2017، أكثر من 1678 سفينة، تم من خلالها مناولة 1,582,380 حَاوِية قياسية من على متنها، في حين تم تفريغ 118,111 عربة خلال العام الماضي.

وشهد ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بالعام المنصرم إطلاق العديد من المشاريع الاسْتِثْمَارية التنموية والمبادرات التي تهدف إلى تحويل المملكة لمركز لوجستي عالمي بين القارات الثلاث تماشياً مع رؤية المملكة 2030، وتنويع مصادر الدخل وتفعيل دور القطاع الخاص في الحركة التنموية بالمملكة، في ظل الدعم اللامحدود التي تحظى به الموانئ البحرية من القِيَادَة الرشيدة – حَفِظَهُم اللهُ – والمتابعة المستمرة من قبل مَعَالِي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهَيْئَة العامة للموانئ الدكتور نبيل بن محمد العَمُودي.

وأطلق مشروع القرية اللوجستية بالمِنْطَقَة المساندة بالميناء، مع تفعيل مُبَادَرَة فسح الحَاوِيات خلال 24 ساعة مُنْذُ وصولها للميناء بالتعاون مع مصلحة الجمارك لتسهيل عمليات المناولة، وتسريعها في أقصر مدة زمنية، والعمل على برنامج “مجتمع الميناء” الذي يهدف إلى ربط جميع القطاعات العاملة بالموانئ السعودية، وَفْقَ نظام رقمي وتبادل المعلومات إِلِكْتُرُونِيّاً، الذي يَأْتِي ضمن برنامج التحول الوطني 2020 الهادف إلى تسهيل وتيسير الإِجْرَاءَات ذات العلاقة بالاستيراد والتصدير في الموانئ البحرية.

كما شَهِدَ الميناء مُؤخَّرَاً تحديث كامل لمعدات المناولة بمحطة البضائع السائبة والأعلاف من خلال زيادة طاقتها الاستيعابية بطاقة تصل إلى 24 ألف طن يَوْمِيّاً، وذلك من خلال توفير 3 معدات جديدة ذات طراز عال ومتقدم تصل طاقة كل واحدة منها إلى 400 طن بالساعة، و7 معدات بطاقة 250 طناً بالساعة.

كما اسْتَقْبَلَ الميناء السفينة الأكبر في تاريخه “تاريوس”، والتي تقدر طاقتها الاستيعابية بـ 14,424 حَاوِية نمطية، ويبلغ طولها 369م، وعرضها 52م، كما حصدت محطتا الحَاوِيات الأولى والثَّانِية بالميناء ثلاث جوائز لأفضل محطات مناولة والبنية التحتية في الموانئ.