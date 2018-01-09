غداً.. فتح القبول للتسجيل بكليات الرياض لطب الأسنان والصيدلة

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته
أقرا الخبر
جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

ترشيحاتنا

عضوة شورى: المواطن «يتمرمط» للحصول على حقِّه من العمالة

عضوة شورى: المواطن «يتمرمط» للحصول على حقِّه من العمالة

«حساب المواطن» يوضح من يشملهم إيداع الدفعة الثانية غدًا

«حساب المواطن» يوضح من يشملهم إيداع الدفعة الثانية غدًا

قرارات «الوزراء».. آلية دعم سكني لمستحقي «التنمية الاجتماعية» ومواجهة التسول

قرارات «الوزراء».. آلية دعم سكني لمستحقي «التنمية الاجتماعية» ومواجهة التسول

بالفيديو.. نجاة قائد مركبة من حادث محقق بعدما فوجئ بإطار أمامه على طريق سريع

بالفيديو.. نجاة قائد مركبة من حادث محقق بعدما فوجئ بإطار أمامه على طريق سريع

غداً.. فتح القبول للتسجيل بكليات الرياض لطب الأسنان والصيدلة

غداً.. فتح القبول للتسجيل بكليات الرياض لطب الأسنان والصيدلة
0

تواصل – واس:

أعلنت كليات الرياض لطب الأسنان والصيدلة، عن فتح باب القبول للتسجيل في الفصل الدراسي الثَّانِي من العام الجامعي 1438 / 1439 هـ، اعْتِبَارَاً من يوم غدٍ في تخصصات طب وجراحة الفم والأسنان، وتخصص الصيدلة للطلاب والطالبات، وتخصص التمريض (للطالبات فقط).

وأَوْضَحَ رئيس اللجنة الإعلامية عضو هَيْئَة التدريس بالكليات، الدكتور ضياء الأنصاري، أن القبول سيكون تنافسياً وحسب المقاعد المتاحة، واعتبار النسبة الموزونة ضمن شروط القبول، كما يشترط في التحويل إليها من كليات أو جامعات أُخْرَى في تخصص طب وجراحة الفم والأسنان أن لا يقل المعدل التراكمي عن جيد جداً، ومطابقة وصف المقررات الدراسية لمقررات الكليات.

وأما فيما يخص برنامج التجسير الذي يُمكن الطلبة الحاصلين على دبلوم الصيدلة من إكمال دراستهم، والحصول على درجة البكالوريوس في الصيدلة فيشترط أن لا يقل المعدل التراكمي عن جيد، وأن يكون الطالب أو الطالبة حاصلاً على الثانوية العامة في تخصص علمي.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

طبيب أسنان يشترط على المراجعات وجود «محرم».. ومغردون يتفاعلون (صورة)

طبيب أسنان يشترط على المراجعات وجود «محرم».. ومغردون يتفاعلون (صورة)

«السوق المالية» تغرم «جو للاتصالات» بـ140 ألف ريال

«السوق المالية» تغرم «جو للاتصالات» بـ140 ألف ريال

جامعة تبوك تُعلن أسماء المقبولين في برنامج المنح الداخلية

جامعة تبوك تُعلن أسماء المقبولين في برنامج المنح الداخلية

استشاري أمراض القلب «خالد النمر»: المرضى مصدر تغريداتي (فيديو)

استشاري أمراض القلب «خالد النمر»: المرضى مصدر تغريداتي (فيديو)

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

تقرير البيان الاستراتيجي يرصد صعود اليمين المتطرف في الغرب وخطره على المسلمين
تقارير وحوارات

تقرير البيان الاستراتيجي يرصد صعود اليمين المتطرف في الغرب وخطره على المسلمين

المزيد
إجازتي راحة وإنجاز..
مقالات

إجازتي راحة وإنجاز..

المزيد
يقين الخلود والغياب المُرْ
تدوينات حرة

يقين الخلود والغياب المُرْ

المزيد
مطالب بافتتاح مولات لـ«النساء فقط».. ومغردون: وداعا للاختلاط والإزعاج والتحرش
تقارير وحوارات

مطالب بافتتاح مولات لـ«النساء فقط».. ومغردون: وداعا للاختلاط والإزعاج والتحرش

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>