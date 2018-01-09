غداً.. فتح القبول للتسجيل بكليات الرياض لطب الأسنان والصيدلة

تواصل – واس:

أعلنت كليات الرياض لطب الأسنان والصيدلة، عن فتح باب القبول للتسجيل في الفصل الدراسي الثَّانِي من العام الجامعي 1438 / 1439 هـ، اعْتِبَارَاً من يوم غدٍ في تخصصات طب وجراحة الفم والأسنان، وتخصص الصيدلة للطلاب والطالبات، وتخصص التمريض (للطالبات فقط).

وأَوْضَحَ رئيس اللجنة الإعلامية عضو هَيْئَة التدريس بالكليات، الدكتور ضياء الأنصاري، أن القبول سيكون تنافسياً وحسب المقاعد المتاحة، واعتبار النسبة الموزونة ضمن شروط القبول، كما يشترط في التحويل إليها من كليات أو جامعات أُخْرَى في تخصص طب وجراحة الفم والأسنان أن لا يقل المعدل التراكمي عن جيد جداً، ومطابقة وصف المقررات الدراسية لمقررات الكليات.

وأما فيما يخص برنامج التجسير الذي يُمكن الطلبة الحاصلين على دبلوم الصيدلة من إكمال دراستهم، والحصول على درجة البكالوريوس في الصيدلة فيشترط أن لا يقل المعدل التراكمي عن جيد، وأن يكون الطالب أو الطالبة حاصلاً على الثانوية العامة في تخصص علمي.