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«أمانة الشرقية» توضح ملابسات مقطع المتذمر من منعه تأجير الدبابات بالدمام

«أمانة الشرقية» توضح ملابسات مقطع المتذمر من منعه تأجير الدبابات بالدمام
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تواصل – فريق التحرير

ردت أمانة المنطقة  الشرقية على مقطع  الفيديو المتداول لشخص يتذمر من منعه من ممارسة أنشطة غير مرخصة بكورنيش الدمام، بقولها إن إجراء المنع صدر من إدارة الأمن والسلامة نابع من تطبيق الأنظمة على الممارسين المخالفين في الأماكن العامة، نظراً لوجو اشتراطات خاصة بهذا العمل.

وأوضحت أمانة الشرقية في تغريدات لها عبر حسابها الرسمي بـ”تويتر”  أن “المقطع  المتداول قديم جداً؛ وأن المواطن الظاهر فيه يعتبر من المخالفين الذين يقومون بتأجير الدبابات ودراجات الأطفال دون أدنى وسائل للسلامة وبالقرب من الطرق الرئيسيّة بالكورنيش والتي تسبب خطوره عالية على الاطفال والمتنزهين”.

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