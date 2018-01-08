«صحة الرياض» تنتصر لمنسوبيها بحكم قضائي بسجن وجَلد أحد المعتدين

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته
أقرا الخبر
جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

ترشيحاتنا

تقرير متخصص: 110 آلاف وظيفة تركها أجانب.. لماذا لم يستفِد منها المواطنون؟

تقرير متخصص: 110 آلاف وظيفة تركها أجانب.. لماذا لم يستفِد منها المواطنون؟

مفاجأة من مدير «حساب المواطن» بشأن عودة العلاوة السنوية

مفاجأة من مدير «حساب المواطن» بشأن عودة العلاوة السنوية

حساب المواطن: تجب إضافة بدل غلاء المعيشة ضمن الدخل

حساب المواطن: تجب إضافة بدل غلاء المعيشة ضمن الدخل

رئيس أبحاث الدرن بتخصصي الرياض يفجر مفاجأة: تطعيم الدرن يقتل الأطفال حديثي الولادة

رئيس أبحاث الدرن بتخصصي الرياض يفجر مفاجأة: تطعيم الدرن يقتل الأطفال حديثي الولادة

«صحة الرياض» تنتصر لمنسوبيها بحكم قضائي بسجن وجَلد أحد المعتدين

«صحة الرياض» تنتصر لمنسوبيها بحكم قضائي بسجن وجَلد أحد المعتدين
0

تواصل – متابعات

كشفت “صحة الرياض” عن نجاحها في حفظ حقوق مسؤول أحد مستشفيات منطقة الرياض، تعرَّض لاعتداء أثناء ممارسة عمله؛ حيث نجحت “صحة الرياض” عبر إدارتها القانونية في استصدار حكم شرعي بسجن وجلد الجاني.

وأكدت صحة الرياض، في بيان لها، أن الحكم الشرعي بحق المعتدي جاء تحقيقاً للعدالة، وتطبيقاً للنظام ضد الجاني، وحفظاً لحقوق كوادرها، وذلك في حكم يعد الثاني من نوعه وفي إطار توجهات وزارة الصحة على الملاحقة القانونية لكل مَن يعتدي على منسوبيها.

وأوضحت، وفقاً لـ”الرياض”، أن أحد الأشخاص اعتدى على مسؤول أحد مستشفياتها، وقامت الشؤون القانونية بـ”صحة الرياض” بعمل الإجراءات النظامية لدى جهات الاختصاص وتقدمت بالشكوى للمحكمة المختصة، ومن ثم قامت الشؤون القانونية بحضور جلسات المحاكمة، والمطالبة بحق المنشأة، والحق العام حيث إن الجاني لم يلتزم بالأنظمة والتعليمات الخاصة بالمستشفى كمنشأة حكومية، وقام بالاعتداء على أحد مسؤولي مستشفياتها، وتوالت الجلسات حتى صدر الحكم لصالح المجني عليه بسجن وجلد الجاني.

وكانت وزارة الصحة أكدت، في وقت سابق، أنها حريصة على سلامة كافة منسوبيها وكوادرها الصحية، ولا تقبل بأي حال من الأحوال المساس بهم أو الاعتداء عليهم لفظياً وجسدياً، مبينة أنها لن تألو جهداً في سبيل حمايتهم واتخاذ كافة الإجراءات النظامية، بما يكفل الحفاظ على حقوقهم ورد الاعتبار لهم في حالة تعرضهم لأي أذى.

وأهابت «الصحة» كافة منسوبيها بالتواصل المباشر مع الجهات المختصة عبر القنوات الرسمية في حال الاعتداء اللفظي أو الجسدي.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«صحة الرياض»: أغلقنا 352 منشأة طبية خاصة

«صحة الرياض»: أغلقنا 352 منشأة طبية خاصة

«صحة الرياض» تستصدر حكماً شرعياً بجَلْد «المتلفِّظ على طبيبة»

«صحة الرياض» تستصدر حكماً شرعياً بجَلْد «المتلفِّظ على طبيبة»

«الصحة» تنفي نقص أدوية السكر بالمستشفيات والمراكز.. وتقدم حلاً

«الصحة» تنفي نقص أدوية السكر بالمستشفيات والمراكز.. وتقدم حلاً

كشف حقيقة أسرَّة المرضى المضبوطة في حظائر الماشية بالرياض

كشف حقيقة أسرَّة المرضى المضبوطة في حظائر الماشية بالرياض

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

إجازتي راحة وإنجاز..
مقالات

إجازتي راحة وإنجاز..

المزيد
يقين الخلود والغياب المُرْ
تدوينات حرة

يقين الخلود والغياب المُرْ

المزيد
مطالب بافتتاح مولات لـ«النساء فقط».. ومغردون: وداعا للاختلاط والإزعاج والتحرش
تقارير وحوارات

مطالب بافتتاح مولات لـ«النساء فقط».. ومغردون: وداعا للاختلاط والإزعاج والتحرش

المزيد
فمِنَ الله
مقالات

فمِنَ الله

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>