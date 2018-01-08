«صحة الرياض» تنتصر لمنسوبيها بحكم قضائي بسجن وجَلد أحد المعتدين

تواصل – متابعات

كشفت “صحة الرياض” عن نجاحها في حفظ حقوق مسؤول أحد مستشفيات منطقة الرياض، تعرَّض لاعتداء أثناء ممارسة عمله؛ حيث نجحت “صحة الرياض” عبر إدارتها القانونية في استصدار حكم شرعي بسجن وجلد الجاني.

وأكدت صحة الرياض، في بيان لها، أن الحكم الشرعي بحق المعتدي جاء تحقيقاً للعدالة، وتطبيقاً للنظام ضد الجاني، وحفظاً لحقوق كوادرها، وذلك في حكم يعد الثاني من نوعه وفي إطار توجهات وزارة الصحة على الملاحقة القانونية لكل مَن يعتدي على منسوبيها.

وأوضحت، وفقاً لـ”الرياض”، أن أحد الأشخاص اعتدى على مسؤول أحد مستشفياتها، وقامت الشؤون القانونية بـ”صحة الرياض” بعمل الإجراءات النظامية لدى جهات الاختصاص وتقدمت بالشكوى للمحكمة المختصة، ومن ثم قامت الشؤون القانونية بحضور جلسات المحاكمة، والمطالبة بحق المنشأة، والحق العام حيث إن الجاني لم يلتزم بالأنظمة والتعليمات الخاصة بالمستشفى كمنشأة حكومية، وقام بالاعتداء على أحد مسؤولي مستشفياتها، وتوالت الجلسات حتى صدر الحكم لصالح المجني عليه بسجن وجلد الجاني.

وكانت وزارة الصحة أكدت، في وقت سابق، أنها حريصة على سلامة كافة منسوبيها وكوادرها الصحية، ولا تقبل بأي حال من الأحوال المساس بهم أو الاعتداء عليهم لفظياً وجسدياً، مبينة أنها لن تألو جهداً في سبيل حمايتهم واتخاذ كافة الإجراءات النظامية، بما يكفل الحفاظ على حقوقهم ورد الاعتبار لهم في حالة تعرضهم لأي أذى.

وأهابت «الصحة» كافة منسوبيها بالتواصل المباشر مع الجهات المختصة عبر القنوات الرسمية في حال الاعتداء اللفظي أو الجسدي.