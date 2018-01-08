كيف تحمي بشرة طفلك في فصل الشتاء؟

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الأطفال الرضع هم الأكثر تعرضا لجفاف البشرة، خلال موسم الشتاء بسبب نزلات البرد، أن استعمال الحفاض خلال الشتاء يزيد من الطفح الجلدي لدى الصغير، وتزداد حكّة الجلد وفروة الرأس، مع جفاف الخدين.

ولذلك ينصح الأطباء والمختصون بالعناية بالأطفال خصوصا الرضع في فصل الشتاء بطريقة خاصة، حيث حدد المختصون عددا من النصائح للعناية ببشرة الرضيع في الطقس البارد، نعرضها كالآتي: