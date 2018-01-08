كيف تحمي بشرة طفلك في فصل الشتاء؟

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الأطفال الرضع هم الأكثر تعرضا لجفاف البشرة، خلال موسم الشتاء بسبب نزلات البرد، أن استعمال الحفاض خلال الشتاء يزيد من الطفح الجلدي لدى الصغير، وتزداد حكّة الجلد وفروة الرأس، مع جفاف الخدين.
ولذلك ينصح الأطباء والمختصون بالعناية بالأطفال خصوصا الرضع في فصل الشتاء بطريقة خاصة، حيث حدد المختصون عددا من النصائح للعناية ببشرة الرضيع في الطقس البارد، نعرضها كالآتي:
- قم بتدليك بشرة الطفل بالزيت قبل الاستحمام لتغذية الجلد.
- كرّر التدليك (المساج) بالزيت مرتين إلى 3 مرات خلال اليوم لحماية البشرة من الجفاف.
- لا ينبغي غسل رأس الطفل خلال الشتاء يومياً أثناء الاستحمام، وعند غسل الرأس ينبغي أن يكون الماء فاتراً.
- استخدم مرطّب للجلد يحتوي على زيت الزيتون وزيت اللوز لأنهما الأفضل لتنعيم بشرة الصغير.
- عليك اختيار الشامبو وصابون الاستحمام بعناية، على أن تتضمن محتوياتهما أعشاباً طبيعية، وأن تكون منتجات العناية ببشرة الطفل خالية من الكحول.
- من المفيد استخدام كريم للوقاية من الطفح الجلدي الذي يسببه الحفاض، على أن يحتوي الكريم على زيت اللوز.