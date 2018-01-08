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حيلة خبيثة للجريمة.. لبنانية تنتحل صفة «سعودية» لسرقة السيارات

حيلة خبيثة للجريمة.. لبنانية تنتحل صفة «سعودية» لسرقة السيارات
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تواصل – متابعات:

لجأت إمرأة لبنانية إلى حيلة خبيثة لتسهيل عمليات السرقة التي تقوم بها في العاصمة اللبنانية بيرون، حيث انتحلت المرأة صفة مرأة سعودية لتسهيل ممارستها في سرقة السيارات المستأجرة من المكاتب المنتشرة في العاصمة بيروت.

ووفقا لـ”عكاظ” فقد قامت “أمل قنواني” بانتحال صفة سعودية، لتسهيل مهام سرقتها للسيارات المستأجرة ببيروت ومن ثم بيعها لعصابات تجار السيارات المسروقة في منطقة بريتال التي تعد معقلا للتجار الفاسدين.

وبعد تلقي الأجهزة الأمنية اللبنانية عددا من الشكاوى حول جرائم مشابهة عدة، نصبت الأجهزة كمينا للمرأة المنتحلة، في منطقة بعلبك القريبة من بريتال، إذ تمكن مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية في قوى الأمن الداخلي اللبناني من ضبطها بالجرم المشهود.

وفي التحقيقات الأولية أقرت بأنها انتحلت شخصية امرأة سعودية لتسهيل عمليات السرقة التي تجاوزت 16 سيارة من العاصمة اللبنانية.

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