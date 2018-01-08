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توقعات بـ«صقيع وغيوم وغبار»

توقعات بـ«صقيع وغيوم وغبار»
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تواصل – واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر تأثير الرياح الشرقية النشطة السرعة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية منها.

في حين تبقى العوالق الترابية تؤثر على منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، وسماء غائمة جزئياً مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير والباحة تمتد إلى الأجزاء الساحلية منها ،كما لا يستبعد تكون الصقيع خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاء من شمال المملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية بسرعة 18-45 كم/ساعة على الجزء الاوسط والشمالي وشمالية غربية الى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي،وارتفاع الموج من من متر وربع إلى مترين وربع, وحالة البحر متوسط الموج الى مائج ,بيما تكون حركة الرياح على الخليج العربي شمالية الى شمالية غربية بسرعة 16-36 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف , وحالة البحر متوسط الموج.

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