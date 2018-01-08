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انتبه.. أطعمة وأدوية لا يمكن الجمع بينها

انتبه.. أطعمة وأدوية لا يمكن الجمع بينها
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تواصل – وكالات:

ذكرت مجلة “ويل فيت” الألمانية، أن بعض الأغذية والأدوية تتعارض مع بعضها البعض، موضحة أن المضادات الحيوية تفقد مفعولها، إذا تم تعاطيها على سبيل المثال مع الحليب أو الزبادي.

وقالت المجلة المعنية بالصحة: ‘‘إن أقراص الحديد تصبح عديمة الفائدة عند تعاطيها مع القهوة أو الشاي، كما أن الجمع بين “الفلافونويد” الموجود في الفواكه الحمضية والمسكنات، كالأسبرين، يؤدي إلى سرعة ضربات القلب‘‘.

وأضافت: بالمثل لا يتفق الكورتيزون مع الفول السوداني، أو رقائق البطاطس، فعند اجتماعهما قد يُصاب الشخص بحرقة في المعدة أو التجشؤ الحمضي.

وأوضحت المجلة، أنه من الحالات الخطرة على سبيل المثال تناول مُسيّلات الدم مع البروكلي، أو السبانخ، أو الخس؛ نظراً لأن هذه الأطعمة تحتوي على فيتامين K، الذي يعمل على تخثر الدم، ومن ثم يحدث تأثير مضاد لتأثير مُسيّل الدم، وفي أسوأ الحالات يمكن أن يؤدي ذلك إلى جلطة.

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