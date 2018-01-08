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مصادر: «أرامكو» تدعو بنوكاً عالمية لتقديم مقترحاتها بشأن الإدراج في البورصة

مصادر: «أرامكو» تدعو بنوكاً عالمية لتقديم مقترحاتها بشأن الإدراج في البورصة
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تواصل – وكالات:

قَالَتْ مصادر مصرفية مُطَّلِعَة: ‘‘إن شركة أرامكو دَعَت بنوكاً عالمية، من بينها: سيتي وجولدمان ساكس، لتقديم مقترحاتها للاضطلاع بأدوار في عملية إدراج أَسْهمها بالبورصة، وعرضها خلال اجتماعات في المملكة في الأسابيع المقبلة‘‘.

وأَضَافَت، أن هذه الاجتماعات مؤشر إلى أن الترتيبات اللازمة لإجراء طرح عام أولي في 2018، والذي قد يكون الأكبر في التاريخ، تمضي قدماً رغم تكهنات في السوق باحتمال تأجيله أو ربما تجميدهن.

وذَكَرَتِ المصادر، بِحَسَبِ ‘‘رويترز‘‘ أن مسؤولين تنفيذيين من سيتي وجولدمان ودويتشه بنك، والذين يسعون جَمِيعَاً للاضطلاع بدور المنسقين العالميين في بيع الأسهم، من بين الفرق المدعوة لتقديم مقترحاتها حضورياً.

وأشارت المصادر إلى أن المحادثات ستعقد في نهاية يناير أو بداية فبراير في مَدِينَة الظهران بالمِنْطَقَة الشرقية، والتي يوجد بها مقر الشركة النفطية.

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