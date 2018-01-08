شرطة الباحة: لا توجد شبهة «جنائية» حول قتل «طفلة قرية الطويلة» نفسها

تواصل- فريق التحرير:

توفيت طفلة- تبلغ من العمر 11 سنة- بعدما عثر على جثتها معلّقة بشال في خزانة ملابسها داخل منزل أسرتها في قرية الطويلة في الباحة.

وقال المتحدث باسم شرطة المنطقة العقيد سعد صالح طراد ‘‘إنه فور تلقي البلاغ من والد الطفلة، مساء الأحد، تم الانتقال إلى الموقع، وعثر على الطفلة معلقة في الخزانة وقد فارقت الحياة، بربط شال حول رقبتها‘‘.

وبين أن الطبيب الشرعي، أكد عدم وجود أي آثار عبث أو عنف في الموقع، مما يشير إلى أن الوفاة ناجمة عن إيذاء الضحية لنفسها، وانتفاء الشبهة الجنائية، موضحا أنه تم إيداع الجثمان ثلاجة مستشفى الملك فهد بالباحة، لاستكمال الإجراءات الأمنية اللازمة.