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«الغذاء والدواء» تُكذِّب إعلان «مياه بيرين»: سنتخذ الإجراء اللازم

«الغذاء والدواء» تُكذِّب إعلان «مياه بيرين»: سنتخذ الإجراء اللازم
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تواصل – فريق التحرير:

تفاعلت هَيْئَة الغذاء والدواء مع سؤال وجهه أحد المغردين حول حقيقة مَا ورد في إعلان متداول لشركة مياه شرب معبأة تدعى “بيرين”، بأن الماء الذي تنتجه تلك الشركة يحتوي على ضعف الأكسجين الموجود في الماء العادي، وأن تلك المزية تجعل ذلك الماء يساعد في علاج عِدَّة أمراض، مثل: ضغط الدم، والسرطان، وآلام المفاصل، وهشاشة العظام، والسُّكَّرِيّ، والنقرس، وغيرها.

وقَالَتْ الهَيْئَة، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: ‘‘إن ذلك الإعلان مخالف، وأن الادِّعَاءات الواردة به غير صحيحة‘‘ مُؤكّدَةً أنه سيتم اتخاذ الإجراء النظامي اللازم بحق تلك الشركة.

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