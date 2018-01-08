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«البيئة»: تسجيل إصابتين بإنفلونزا الطيور في الأحساء وضرماء

«البيئة»: تسجيل إصابتين بإنفلونزا الطيور في الأحساء وضرماء
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تواصل – واس:

تواصل وزارة البيئة والمياه والزراعة، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة جهودها لاحتواء اندلاع مرض إنفلونزا الطيور عالي الضراوة (H5N8)، حيث بلغ عدد الإِصَابَات الجديدة المُؤكّدَة مخبرياً بالمرض بين الطيور خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية في المملكة إصابتين فقط في محافظة ضرماء والأُخْرَى في الأحساء، ومصدر هاتين الإصابتين أحواش تربية دواجن تقليدية.

وأنهت الفِرَق الْمَيْدَانية البيطرية في محافظة ضرما التخلص الصحي الآمن من مشروعين للدواجن التي ظهرت بهما إِصَابَة تم الإعلان عنها مُسْبَقَاً، فقد بلغ عدد الطيور التي تم التخلص الصحي الآمن منها 246103 طيور.

بينما تتابع الفرق البيطرية الميدانية في مِنْطَقَة مَكَّة الْمُكَرَّمَة ومحافظات الخرج وحريملاء وضرماء والأحساء وبريدة والبكيرية والدوادمي وحوطة بني تميم، إِجْرَاءَات التخلص الصحي الآمن من الطيور في عدد من أحواش التربية التقليدية في محيط المناطق التي تم اكتشاف الإِصَابَة فيها والإعلان عنها، وتنفيذ واستكمال إِجْرَاءَات المكافحة والسيطرة في تلك المواقع.

وفي جانب التشخيص المخبري اسْتَقْبَلَتْ مختبرات الوزارة البيطرية حتى هذا اليوم (2630 عينة) لفحصها عن هذا المرض وَتَمَّ إِنْجَازها جَمِيعَاً، وجُمعت العينات بِنَاءً عَلَى بلاغات المواطنين، وإِجْرَاءَات المسح الوبائي في محيط المناطق المصابة، وكذلك غير المصابة لاكتشاف أَي بؤر مرضية جديدة بشكل مبكر في مناطق المملكة المختلفة.

كما أن الوزارة مستمرة حَالِيَّاً بتطبيق إجراءات منع تنقل الطيور الحية مِنْ دُونَ إِصْدَار إذن نقل مسبق، وتهيب الوزارة بملاك الطيور، وأصحاب المشاريع بالالتزام بقرار الوزارة، بمنع التنقل بين المناطق إلا بإذن مُسْبَق منها، حَسْبَ مَا تم الإعلان عنه سابقاً، وسيتم تطبيق مَا ورد في المواد (51، 52) من اللائحة التنفيذية لنظام الثروة الحيوانية الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 10 /3 /1424هـ بحق مخالفي قرار حظر تنقل الطيور الحية.

وبَيَّنَت الوزارة، أن الرقم المجاني للغرفة المركزية للمعلومات والطوارئ للثروة الحيوانية (8002470000) يعمل على مدار الساعة للإِجَابَة عن الاستفسارات، وتقديم النصائح الإِرْشَادية لمربي الطيور بطرق وقايتها من المرض، بِالإِضَافَةِ إلى تلقي بلاغات الاشتباه بالمرض من الأَفْرَاد أو المشاريع الإِنْتَاجية، حيث بلغ عدد البلاغات الواردة إليها خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية تسعة بلاغات تَمَّت مبَاشَرَتها جَمِيعَاً، في حين بلغ عدد الاستفسارات عن المرض 36 استفساراً، وبذلك يصبح إِجْمَالي البلاغات والاستفسارات 1210 بلاغات واستفسارات مُنْذُ بداية اكتشاف المرض.

وفي جانب التوعية والإِرْشَاد البيطري، مازالت الوزارة تواصل جهودها التوعوية عن مرض إِنْفِلْوَنْزَا الطيور عالي الضراوة (H5N8) في الأسْوَاق والتجمعات في جميع مناطق المملكة.

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