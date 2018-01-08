البحرين.. هيئة النفط والغاز تعلن تطبيق الأسعار المعدلة للجازولين

تواصل – واس:

أعلنت الهَيْئَة الوطنية للنفط والغاز بمملكة البحرين، تعديل أسعار الجازولين بنوعيه الجيد والممتاز لعام 2018، بِنَاءً عَلَى مراجعة الأسعار الخليجية والعالمية.

وقررت الهَيْئَة تطبيق الأسعار المُعدَّلة كالآتي، يُباع الجازولين الجيد (91 أوكتين) بسعر 140 فلساً للتر الذي كان يبلغ 125 فلساً للتر، في حين سيُباع الجازولين الممتاز (95 أوكتين) بسعر 200 فلس للتر الذي كان يبلغ 160 فلساً للتر، حيث تبلغ نسبة الارْتِفَاع في سعر الجازولين الممتاز في حدود 25% و12% فقط للجازولين الجيد.

ووَفْقَاً لما بثته ‘‘وكالة أنباء البحرين‘‘، اليوم، فقد بلغ مستوى الدعم لوقود الجازولين الجيد والممتاز سنة 2017 مَا يقارب 41 مليون دينار بحريني، ومن المتوقع أن يبلغ مستوى الدعم في سنة 2018 إلى أكثر من 66 مليون دينار بحريني.