ضمن «سقيا البادية».. البيئة تحفر 16 بئراً بتكلفة 31 مليون ريال

تواصل – واس:

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الاثْنَيْنِ، عن ترسية ثلاثة مشاريع لحفر 16 بئراً، مع تجهيزها بالمضخات والخزانات العلوية وملحقاتها، بتكلفة إِجْمَالية تتجاوز 31 مليون ريال، لبرنامج سقيا البادية، ضمن مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني 2020.

وبين وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لشؤون المياه الدكتور فيصل السبيعي، أن الآبار التي تَمَّت ترسية إنشائها ستوفر – بِإِذْنِ اللهِ – فور الانتهاء منها أكثر من 16 ألف متر مكعب من المياه يَوْمِيّاً لسقيا القاطنين في البوادي وماشيتهم.

وبِحَسَبِ الدكتور السبيعي، فإن المشروع الأول يتضمن حفر 7 آبار أنبوبية، مع توفير الخزانات والمضخات وملحقاتها، وتتوزع هذه الآبار في المناطق الطرفية النائية في حزم الجلاميد، طريف، الجوف، حائل، تبوك والعلا.

أما المشروع الثَّانِي فسيتم خلاله حفر أربع آبار يدوية، مع تأمين مضخاتها والخزانات وملحقاتها، ويتم حفرها في المناطق الطرفية النائية في محافظات سراة عبيدة، الريث، العقيق وتربة. والمشروع الثالث سيشهد حفر ست آبار أنبوبية مع تزويدها بالمضخات، والخزانات والملحقات اللازمة وسوف تحفر في الأحساء، المذنب، حائل، شرورة، والخرج.

يُشَارُ إلى أن مُبَادَرَة سقيا البادية هي إحدى مبادرات التحول الوطني 2020، وتُعنى بحفر آبار المياه لتَلْبِيَة احتياجات مياه الشرب لقاطني المناطق الصحراوية والحدودية النائية، وسيصل عدد آبارها 59 بئراً مجهزة بالمضخات والخزانات العلوية إلى جانب مناطق الحصول على المياه (الشيبات) والملحقات اللازمة لسقيا الماشية، وتأتي هذه المشاريع للمساهمة في الأمن المائي وتوفير حاجات المواطنين والمقيمين من المياه في كافة المناطق الحضرية والريفية والنائية.