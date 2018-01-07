«النيابة» تستدعي 3 مسؤولين بـ«الخطوط السعودية» وتحقق معهم في قضايا فساد

تواصل – الرياض:

كشفت مصادر مطلعة عن استدعاء النيابة العامة بتبوك 3 من قيادي الخطوط السعودية بالمنطقة الشمالية الغربية للتحقيق في عدد من قضايا الفساد بمشاركة المباحث الإدارية بمنطقة تبوك بحكم الاختصاص أحدهم أصدرت الخطوط السعودية مؤخراً قرارا بكف يده عن العمل، وإحالته هو واثنين من موظفيها للتحقيق.

وبحسب المصادر فإن هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) تقوم بالتحقيق في عدد من القضايا التي تتعلق بعدد من المخالفات في الخطوط السعودية في تبوك منها تجاوزات وسوء استخدام سلطة وذلك بناء على شكوى قدمت من أحد موظفي الخطوط في المنطقة.

ووفقا لـ «المدينة» فقد تم التواصل مع عبدالرحمن الخطيب المتحدث باسم الخطوط السعودية قبل أسبوع ووعد بالرد خلال أيام ولم يقم بذلك حتى اللحظة.