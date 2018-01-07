رئيس اللجنة الاجتماعية بـ «الشورى»: الفصل التعسفي للمواطنين بالقطاع الخاص «خط أحمر»

تواصل – الرياض:

قال الدكتور عبدالله الفوزان رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في مجلس الشورى، أن اللجنة توصلت إلى صيغة تجبر صاحب العمل على التردد كثيرا في فصل العامل تعسفيا أو بطريقة غير مشروعة، في دراسة تعديل المادة 77 من نظام العمل.

وقال “الفوزان”، أنه تم إعطاء صاحب العمل الحق في المطالبة بالمبالغ المالية، التي صرفت على العامل في التدريب أو التأهيل في حالة تركه العمل دون أسباب مشروعة.

وأشار رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالشورى، الى أن اللجنة ومن خلال دراستها للمادة 77 في نظام العمل، عملت على أساس مراعاة مصالح الأطراف كافة (صاحب العمل والعامل). مضيفا: «نحن في مجلس الشورى أمام مسؤولية تمثيل أطياف المجتمع كافة».

وقال “الفوزان”،أن اللجنة اجتمعت بعدد من رجال الأعمال والشباب المفصولين، على ضوء المادة 77 ،إضافة إلى قانونيين متخصصين، وأن التصور العام الذي تم العمل عليه في معالجة المادة ،أن لا يتم اتخاذ إجراء يتسبب في هجرة الاستثمارات المحلية إلى الخارج، ومراعاة جذب الاستثمار الأجنبي، بحيث لا يجد أمامه إجراءات تعسفية ضده.

وتابع “الفوزان”، أن هناك أنواعا للفصل، منها المشروع والفصل غير المشروع أو الفصل التعسفي، وهناك بعض الموضوعات المتعلقة بصاحب العمل، وما هو متعلق بالعامل

نفسه.