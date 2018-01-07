كيف تدفئ يديك وقدميك في الشتاء؟.. إليك 6 نصائح مهمة

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يعاني الكثيرون من برودة في الأطراف خلال فصل الشتاء، ويجدون صعوبة في تدفئة اليدين والقدمين بشكل خاص، لكن الخبراء، يقدمون بعض النصائح البسيطة، التي تساعد على ذلك.

الدكتور جون بريل، المختص في الأمراض الباطنية في ولاية ونسكونسن الأمريكية، يقول إن هناك بعض الإجراءات، التي يمكن اتباعها خلال فصل الشتاء، لحماية اليدين والقدمين خلال الأجواء شديدة البرودة في فصل الشتاء، وفيما يلي أهمها، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية:

1- الملابس الفضفاضة



يقول الدكتور بريل إن الملابس والأشياء الفضفاضة أفضل من الضيقة، عندما يتعلق الأمر بالحماية من الأجواء الباردة، وينطبق ذلك على القفازات والجوارب، حيث تؤمن طبقة عازلة من الهواء البارد.

2- الأطعمة الغنية بالتوابل



يمكن للأطعمة الغنية بالتوابل، أن تحسن الدورة الدموية في الجسم، مما يرفع من درجة حرارته، بالإضافة إلى تنشيط القلب وزيادة ضخ الدم.

3- التوقف عن القهوة والتدخين



القهوة والتدخين والمشروبات الكحولية، هي الأشياء الثلاثة التي يجب التوقف عنها في الأجواء الباردة، فكل من الكافيين والنيكوتين والكحول يمكن أن تعيق تدفق الدم في الأوعية الدموية، وخاصة إلى اليدين والقدمين.

4- تناول الأسماك والأطعمة الغينة بالحديد



يساعد تناول الأسماك والخضروات الغنية بمعدن الحديد، على زيادة توسع الشرايين، مما يسمح بمرور أسهل للدم عبر الجسم، ويساهم ذلك بتخفيف الشعور بالبرودة.

5- شرب المياه بانتظام



يميل الكثيرون إلى تناول كميات أقل من المياه خلال فصل الشتاء، ولكن الدكتور بريل ينصح بالحفاظ على مستويات مرتفعة من المياه التي تحافظ على رطوبة الجسم، وتعزز من نشاط جهاز الدوران.

6- النشاط والحركة



من المعروف أن ممارسة الرياضة والنشاطات البدنية، يساعد على تدفئة الجسم في الأجواء الحارة، وذلك من خلال زيادة تدفق الدم وتنشيط الدورة الدموية.