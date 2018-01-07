كيف تدفئ يديك وقدميك في الشتاء؟.. إليك 6 نصائح مهمة

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته
أقرا الخبر
جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

ترشيحاتنا

وفاة مشاري العرادة مُنشد «فرشي التراب» في حادث سير بالمملكة

وفاة مشاري العرادة مُنشد «فرشي التراب» في حادث سير بالمملكة

بُشرى من «التأمينات» للمواطنين بخصوص بدل غلاء المعيشة

بُشرى من «التأمينات» للمواطنين بخصوص بدل غلاء المعيشة

بعد القرارات الملكية.. حسابات المواطنين تنتعش 4 مرات في يناير

بعد القرارات الملكية.. حسابات المواطنين تنتعش 4 مرات في يناير

تفاصيل القبض على 11 أميراً تجمهروا في قصر الحكم

تفاصيل القبض على 11 أميراً تجمهروا في قصر الحكم

كيف تدفئ يديك وقدميك في الشتاء؟.. إليك 6 نصائح مهمة

كيف تدفئ يديك وقدميك في الشتاء؟.. إليك 6 نصائح مهمة
0

تواصل – متابعات:

يعاني الكثيرون من برودة في الأطراف خلال فصل الشتاء، ويجدون صعوبة في تدفئة اليدين والقدمين بشكل خاص، لكن الخبراء، يقدمون بعض النصائح البسيطة، التي تساعد على ذلك.

الدكتور جون بريل، المختص في الأمراض الباطنية في ولاية ونسكونسن الأمريكية، يقول إن هناك بعض الإجراءات، التي يمكن اتباعها خلال فصل الشتاء، لحماية اليدين والقدمين خلال الأجواء شديدة البرودة في فصل الشتاء، وفيما يلي أهمها، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية:

1- الملابس الفضفاضة

يقول الدكتور بريل إن الملابس والأشياء الفضفاضة أفضل من الضيقة، عندما يتعلق الأمر بالحماية من الأجواء الباردة، وينطبق ذلك على القفازات والجوارب، حيث تؤمن طبقة عازلة من الهواء البارد.

2- الأطعمة الغنية بالتوابل

يمكن للأطعمة الغنية بالتوابل، أن تحسن الدورة الدموية في الجسم، مما يرفع من درجة حرارته، بالإضافة إلى تنشيط القلب وزيادة ضخ الدم.

3- التوقف عن القهوة والتدخين

القهوة والتدخين والمشروبات الكحولية، هي الأشياء الثلاثة التي يجب التوقف عنها في الأجواء الباردة، فكل من الكافيين والنيكوتين والكحول يمكن أن تعيق تدفق الدم في الأوعية الدموية، وخاصة إلى اليدين والقدمين.

4- تناول الأسماك والأطعمة الغينة بالحديد

يساعد تناول الأسماك والخضروات الغنية بمعدن الحديد، على زيادة توسع الشرايين، مما يسمح بمرور أسهل للدم عبر الجسم، ويساهم ذلك بتخفيف الشعور بالبرودة.

5- شرب المياه بانتظام

يميل الكثيرون إلى تناول كميات أقل من المياه خلال فصل الشتاء، ولكن الدكتور بريل ينصح بالحفاظ على مستويات مرتفعة من المياه التي تحافظ على رطوبة الجسم، وتعزز من نشاط جهاز الدوران.

6- النشاط والحركة

من المعروف أن ممارسة الرياضة والنشاطات البدنية، يساعد على تدفئة الجسم في الأجواء الحارة، وذلك من خلال زيادة تدفق الدم وتنشيط الدورة الدموية.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

توقعات «الأرصاد»: رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من الرؤية على عدة مناطق

توقعات «الأرصاد»: رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من الرؤية على عدة مناطق

هل ترغب في رؤية الشتاء على «المريخ»؟.. إذاً إليكَ الصور

هل ترغب في رؤية الشتاء على «المريخ»؟.. إذاً إليكَ الصور

«الأرصاد»: توقعات بانخفاض درجات الحرارة مصحوبة برياح تحد من الرؤية على 7 مناطق

«الأرصاد»: توقعات بانخفاض درجات الحرارة مصحوبة برياح تحد من الرؤية على 7 مناطق

هكذا يمكن استغلال «الشتاء» في إنقاص الوزن

هكذا يمكن استغلال «الشتاء» في إنقاص الوزن

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

فمِنَ الله
مقالات

فمِنَ الله

المزيد
بعد ضبطها 11 أميرًا.. قصة كتيبة «السيف الأجرب» (صور)
تقارير وحوارات

بعد ضبطها 11 أميرًا.. قصة كتيبة «السيف الأجرب» (صور)

المزيد
«#كلمة_لتجار_الجشع».. وسم على «تويتر» لمقاطعة «أرباب الغلاء»
تقارير وحوارات

«#كلمة_لتجار_الجشع».. وسم على «تويتر» لمقاطعة «أرباب الغلاء»

المزيد
مرجع شيعي سابق: المجتمع الإيراني في حالة انفجار.. والشعب كسر جدار الخوف
تقارير وحوارات

مرجع شيعي سابق: المجتمع الإيراني في حالة انفجار.. والشعب كسر جدار الخوف

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>