كشف «لغز» وفاة طفلة دهساً بالرياض وهروب الجاني من مسرح الجريمة

تواصل – الرياض:

كشف مرور منطقة الرياض تفاصيل قضية دهس طفلة ووفاتها، وفرار الجاني من مسرح الحادث دون أن يترك أدلة للوصول إليه.

وكان مرور الرياض تلقى بلاغاُ بدهس طفلة ووفاتها وهروب صاحب المركبة من مكان الحادث، وتم تكليف فريق أمني على مستوى عالي للوصول إلى الجاني قبل أن يطمس الأدلة التي تقود للوصول إليه، وبدأت إجراءات التحقيقات والبحث والتحري البحث عن الجاني.

وبدأت المعلومات تتكشف عن الجاني وأنه يستقل سيارة بيضاء اللون، ولكن غير معروف رقم لوحتها أو شخصية الجاني. الفريق الأمني حاول أن يفك لغز القضية بتكثيف التحريات وجمع الأدلة، وحصر الشكوك على سيارات من نوع كابرس وتم الوصول إلى الجاني، الذي لم ينجح في الانفلات من يد العدالة وفشل في إصلاح السيارة وتم القبض عليه وضبط السيارة وتحويل القضية للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات في تطبيق الأنظمة والأحكام الشرعية بحق الجاني، طبقاً لـ “الرياض”.

قضية دهس الطفلة ووفاتها وهروب الجاني، حظيت بمتابعة أمير منطقة الرياض ونائبه ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء عبدالعزيز الزمامي ومدير مرور منطقة الرياض العميد عبدالرحمن الخرصان، كون القضية يكتنفها الغموض وتعتبر من القضايا التي من الصعب الوصول للجناة لعدم وجود شهود عيان ومعلومات تقود إلى سرعة القبض على مرتكب الحادث.