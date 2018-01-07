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توقعات «الارصاد»: رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من الرؤية على مكة والمدينة

توقعات «الارصاد»: رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من الرؤية على مكة والمدينة
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تواصل – الرياض
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية (قد تصل الى اقل من 2كم)على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل الاجزاء الساحلية منها .
كما يستمر النشاط في الرياح السطحية على منطقتي الرياض والشرقية يمتد الى نجران ويصحب بانخفاض في درجات الحرارة ، في حين يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات عسير ومنطقة جازان تشمل الاجزاء الساحلية منها ولا يستبعد تكون الصقيع خلال الصباح الباكر على اجزاء من شمال المملكة.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شرقية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزء الاوسط والشمالي . وشمالية غربية الى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي،وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف, وحالة البحر متوسط الموج الى مائج ,بيما تكون حركة الرياح على الخليج العربي شمالية الى شمالية الى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف , وحالة البحر متوسط الموج .

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