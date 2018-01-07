«الجارديان»: الشعب البريطاني يجهل علاقة المشروبات الكحولية بالسرطان

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته
أقرا الخبر
جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

ترشيحاتنا

وفاة مشاري العرادة مُنشد «فرشي التراب» في حادث سير بالمملكة

وفاة مشاري العرادة مُنشد «فرشي التراب» في حادث سير بالمملكة

بُشرى من «التأمينات» للمواطنين بخصوص بدل غلاء المعيشة

بُشرى من «التأمينات» للمواطنين بخصوص بدل غلاء المعيشة

بعد القرارات الملكية.. حسابات المواطنين تنتعش 4 مرات في يناير

بعد القرارات الملكية.. حسابات المواطنين تنتعش 4 مرات في يناير

تفاصيل القبض على 11 أميراً تجمهروا في قصر الحكم

تفاصيل القبض على 11 أميراً تجمهروا في قصر الحكم

«الجارديان»: الشعب البريطاني يجهل علاقة المشروبات الكحولية بالسرطان

«الجارديان»: الشعب البريطاني يجهل علاقة المشروبات الكحولية بالسرطان
0

تواصل – سامر محمد:

اعتبر معهد أبحاث السرطان في المملكة المتحدة أن حجم الجهل بين البريطانيين بعلاقة المشروبات الكحولية بالسرطان أمر مثير للقلق، وذلك وفقا لصحيفة “الجارديان” البريطانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن شخصا واحدا من بين كل 10 أشخاص في المملكة المتحدة لديه علم بأن المشروبات الكحولية تسبب السرطان.

وفي الوقت الذي اعتبر فيه المعهد أن الجهل الواسع بدور الكحوليات في الإصابة بالسرطان أمر مقلق جدا، اعتبرت جهات أخرى أن غياب المعرفة مكلف لحياة البشر.

وذكرت الصحيفة أن هناك أدلة تثبت بشكل كبير أن المشروبات الكحولية تتسبب في الإصابة بـ7 أنواع من السرطان التي تشمل عددا من أعضاء الجسم، كما أن هناك بعض الأدلة التي لم يتم التأكد تماما منها تشير إلى أن تلك المشروبات قد تصيب بـ3 أنواع أخرى من السرطانات.

ولفتت الصحيفة إلى أن هناك تأييد قوي في بريطانيا بين أولئك الذين استطلعت آراؤهم يؤيدون فكرة وضع ملصقات تحذر من تسبب تلك المشروبات في السرطان على المنتجات الكحولية.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

صحيفة هندية: لن ننسى دور المملكة في إنقاذ الآلاف من مواطنينا باليمن

صحيفة هندية: لن ننسى دور المملكة في إنقاذ الآلاف من مواطنينا باليمن

«بلومبيرج»: «أرامكو» ستمنح موظفيها بدل غلاء معيشة.. بشروط

«بلومبيرج»: «أرامكو» ستمنح موظفيها بدل غلاء معيشة.. بشروط

شاهد.. بطولة سائق رافعة تنقذ ركاب حافلة من كارثة محققة

شاهد.. بطولة سائق رافعة تنقذ ركاب حافلة من كارثة محققة

«واشنطن بوست» تعرض قصصاً مأساوية لإيرانيين سرقت الحكومة مدخراتهم دون إنذار

«واشنطن بوست» تعرض قصصاً مأساوية لإيرانيين سرقت الحكومة مدخراتهم دون إنذار

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

فمِنَ الله
مقالات

فمِنَ الله

المزيد
بعد ضبطها 11 أميرًا.. قصة كتيبة «السيف الأجرب» (صور)
تقارير وحوارات

بعد ضبطها 11 أميرًا.. قصة كتيبة «السيف الأجرب» (صور)

المزيد
«#كلمة_لتجار_الجشع».. وسم على «تويتر» لمقاطعة «أرباب الغلاء»
تقارير وحوارات

«#كلمة_لتجار_الجشع».. وسم على «تويتر» لمقاطعة «أرباب الغلاء»

المزيد
مرجع شيعي سابق: المجتمع الإيراني في حالة انفجار.. والشعب كسر جدار الخوف
تقارير وحوارات

مرجع شيعي سابق: المجتمع الإيراني في حالة انفجار.. والشعب كسر جدار الخوف

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>