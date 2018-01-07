«الجارديان»: الشعب البريطاني يجهل علاقة المشروبات الكحولية بالسرطان

تواصل – سامر محمد:

اعتبر معهد أبحاث السرطان في المملكة المتحدة أن حجم الجهل بين البريطانيين بعلاقة المشروبات الكحولية بالسرطان أمر مثير للقلق، وذلك وفقا لصحيفة “الجارديان” البريطانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن شخصا واحدا من بين كل 10 أشخاص في المملكة المتحدة لديه علم بأن المشروبات الكحولية تسبب السرطان.

وفي الوقت الذي اعتبر فيه المعهد أن الجهل الواسع بدور الكحوليات في الإصابة بالسرطان أمر مقلق جدا، اعتبرت جهات أخرى أن غياب المعرفة مكلف لحياة البشر.

وذكرت الصحيفة أن هناك أدلة تثبت بشكل كبير أن المشروبات الكحولية تتسبب في الإصابة بـ7 أنواع من السرطان التي تشمل عددا من أعضاء الجسم، كما أن هناك بعض الأدلة التي لم يتم التأكد تماما منها تشير إلى أن تلك المشروبات قد تصيب بـ3 أنواع أخرى من السرطانات.

ولفتت الصحيفة إلى أن هناك تأييد قوي في بريطانيا بين أولئك الذين استطلعت آراؤهم يؤيدون فكرة وضع ملصقات تحذر من تسبب تلك المشروبات في السرطان على المنتجات الكحولية.