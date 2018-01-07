صحيفة هندية: لن ننسى دور المملكة في إنقاذ الآلاف من مواطنينا باليمن

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تواصل – سامر محمد:

قالت صحيفة “تايمز أوف إنديا” الهندية: إن اتصالا هاتفيا مباشرا بين رئيس الوزراء الهندي “نارندرا مودي” وخادم الحرمين الملك سلمان في 2015م، سهل عملية إجلاء ضخمة للهنود والأجانب من اليمن.

وأشارت وزيرة الشؤون الخارجية الهندية في تصريحات لها أمس الأحد إلى أن القوات المسلحة الهندية أطلقت “عملية راحات” لإجلاء أكثر من 4 آلاف هندي والمئات من مواطني دول أجنبية أخرى من اليمن في 2015م، بعد بدء عملية “عاصفة الحزم” ضد المتمردين باليمن.

وأضافت أن عملية الإجلاء بحرا استمرت 11 يوما وبدأت في الأول من أبريل 2015 من ميناء عدن، وكانت الهند تعتقد أن عملية إجلاء الهنود بعد بدء القصف الجوي لطائرات التحالف العربي شبه مستحيلة.

وتحدثت عن أنها تواصلت مع رئيس الوزراء الهندي الذي قام بدوره بالاتصال بخادم الحرمين وطلب منه التكرم بوقف القصف لمدة أسبوع فقط حتى يتم إجلاء الهنود، واستجاب خادم الحرمين لالتماس “مودي” لكنه أكد على أنه من غير الممكن وقف القصف تماما لمدة أسبوع، وتم تحديد ساعات وقف القصف لمدة أسبوع من 9 صباحا إلى 11 قبل الظهر لإتاحة الفرصة لعملية الإجلاء.

ولفتت الصحيفة إلى أن العملية التي قامت بها القوات المسلحة الهندية بعد موافقة خادم الحرمين ساهمت في إجلاء 4800 هندي فضلا عن 1972 أجنبيا من جنسيات أخرى.

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