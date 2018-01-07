«النقل» تلزم «تطبيقات المركبات» ببيان الأسعار شاملة «الضريبة المضافة»

تواصل – فريق التحرير:

ألزمت هَيْئَة النقل العام، كل المنشآت المرخصة بتوجيه المركبات عبر التطبيقات ببيان أسعارها شاملة الضريبة المُضَافَة، وانعكاس أسعار الطاقة على التسعيرة، على مواقعهم الإِلِكْتُرُونِيّة والتطبيقات التابعة لتلك المنشآت.

وأشارت إلى ضرورة أن يراعى في ذلك حقوق السائقين؛ إِذْ إِنَّ هذه التطبيقات لا تملك الأصول المستخدمة في النشاط، بل تعود ملكيتها إلى قائدي المركبات وَفْقَ قواعد “الاقتصاد التشاركي”، وكذلك مراعاة حقوق الركاب وملاءمة التسعيرة للجمهور المستفيد من الخِدْمَة، وأن يكون توضيح الأسعار في موعد أقصاه (الثلاثاء)، وأن عدم التقيد بذلك يعرض المنشآت للعقوبة والإغلاق.

وأوضحت هَيْئَة النقل، أنها لن تتوانى عن التدخل عند ملاحظة أَي ممارسة احتكارية أو محاولة لإغراق السوق أو الاتفاق على الأسعار بين المتنافسين في منشآت التطبيقات.

وأهابت بالمواطنين والمقيمين، الحرص على استخدام التطبيقات المرخصة، التي يبلغ عددها 22 تَطْبِيقَاً مرخصاً من قبل الهَيْئَة في السعودية، وسبق إعلانها عبر حساب الهَيْئَة في موقع التواصل الاجْتِمَاعِيّ “تويتر” وعبر موقع الهَيْئَة الإِلِكْتُرُونِيّ.