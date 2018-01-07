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سكان «وشيلة مقزع» بجازان لـ«تواصل»: الليالي الظلماء تؤرقنا.. والأمطار تعزلنا عن العالم (صور)

سكان «وشيلة مقزع» بجازان لـ«تواصل»: الليالي الظلماء تؤرقنا.. والأمطار تعزلنا عن العالم (صور)
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تواصل – فريق التحرير:

“الأَمْطَار تعزلنا عن العالم، والليالي الظلماء تؤرقنا”.. بهذه العبارات وصف أحد سكان قرية الوشيلة التابعة لمركز مقزع بمحافظة الريث بمِنْطَقَة جازان، حالهم في الشتاء.

وتقع قرية “الوشيلة” على ضفة وادٍ لا يمكن الدخول أو الخروج منها مع هطول الأَمْطَار، وجريان السيول والأدوية؛ نَظَرَاً لأنها تقطع الطرق وتعزل السكان.

نقص الخدمات

المواطن يحيى علي محمد المسعودي، أحد سكان قرية “الوشيلة” قَالَ لخدمة “المواطن الصحفي” بـ”تواصل”: ‘‘إننا نعاني من نقص الخدمات البَلَدِيَّة مثل الإنارة وحَاوِيات النظافة؛ الأَمْر الذي يؤدي لانْتِشَار القمامة”.

وَأكَّدَ “المسعودي” أن نقص حَاوِيات النظافة وانْتِشَار القمامة يجعل من بعض الأمَاكِن موطناً لانْتِشَار الأمراض والأوبئة التي تهدد حياة السكان، فَضْلاً عن أنها قد تكون مَأْوَى للحيوانات الضالة الخَطِيرَة.

وأرسل المواطن عَدَدَاً من الصور التي تظهر انْتِشَار القمامة في شوارع القرية وانعدام النظافة، وامتلاء الحَاوِيات المتواجدة بالقمامة إلى حد الكفاية، فَضْلاً عن تضرُّر بعضها بالصدأ؛ مِمَّا يَجْعَلُهُا غير صالحة.

معزولون عن العالم

جانب آخر من المعاناة عرضه “المسعودي” في حديثه قَائِلاً: إنه “مع حلول الشتاء وهطول الأَمْطَار وجريان الأودية والسيول، نصبح معزولين عن العالم الخارجي”.

وأَضَافَ: “لا يوجد منفذ للعبور خَاصَّة في حَالَة الطوارئ مثل نقل مريض ونحو ذلك، وقد أنشأت البَلَدِيَّة عدداً من العبارات والجسور في أمَاكِن متفرقة من محافظة الريث ولَم يكن لمركز مقزع ولا القرى التابعة له نصيب من ذلك”.

وطالب “المسعودي” باسم سكان قرية “الوشيلة” وزارة الشؤون البَلَدِيَّة والقروية بعدم تجاهل معاناتهم على غرار البَلَدِيَّة، مُطَالِبَاً أَيْضَاً الجهات المختصة بسرعة إِنْشَاء جسور وعبارات لهم.

يسعد صَحِيفَة تواصل أن تكون بوابتكم لنشر الشكاوى عبر خدمة “صوتك وصل”، وكذلك مشاركتكم في تحرير المواد الصحفية بإِرْسَال الصور والفيديوهات والأخبار الموثقة لنشرها، عبر خدمة “واتس آب المواطن الصحفي” برقم 0509116333، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

ما ورد في هذه المادة منقول عن خدمة “المواطن الصحفي”، وسيتم نشر أَي توضيح رسمي، أو تفاصيل جديدة حال ورودها

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