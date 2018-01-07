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وزير البيئة منتقداً ردود بعض المواطنين: كلماتهم غير مقبولة تجاه المسؤولين

وزير البيئة منتقداً ردود بعض المواطنين: كلماتهم غير مقبولة تجاه المسؤولين
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تواصل – عسير:

انتقد وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبدالرحمن الفضلي، عَدَدَاً من الكلمات غير المقبولة من بعض المواطنين خلال لقائه بهم على مسرح إدارة المياه بمِنْطَقَة عسير، بحضور مدير عام المياه بمِنْطَقَة عسير المهندس يزيد آل عائض، وعَدَد من القيادات، لطرح طلباتهم نَتِيجَة استيائهم من تأخر عَدَد من الخدمات.

وقال “الفضلي”، ‘‘إنه يجب ويفترض البعد عن بعض الكلمات غير المقبولة تجاه المسؤولين في عسير أو غيرها‘‘ مُوَضِّحَاً أننا كمجتمع لا نرضى ولا نقبل بمثل هذه التعبيرات التي لا تَمَّت لنا بصلة، وَفْقَاً لما نشرته “عكاظ”.

وَتَابَعَ: “أن خدمة المواطن هي الهدف الأساسي لأي مسؤول، وكلمة حق لا بُدَّ أن تقال، وهي أن مِنْطَقَة عسير تُعْتَبَر من أنشط المناطق عند مقارنتها بين الـ13 مِنْطَقَة وذلك في ترسية المشاريع”.

وأَضَافَ: بعد صدور الميزانية هناك العديد من المشاريع لهذه المِنْطَقَة، ونعمل الآن على تعزيز مصادر المياه، ووضع ضوابط لقروض المناحل لأنها استغلت من البعض أسوأ استغلال، ويجب أن تصرف في الهدف المخصص لها.

وفى ختام اللقاء انتقد وزير البيئة والمياه والزراعة، أحد المواطنين الذي قَالَ إن فرع الزراعة بعسير قطع شجر العرعر في مُنْتَزَه السودة، وطالب المواطن أن تشارك إدارة الزراعة إدارة الطرق بعدم العبث في شجر العرعر والمقومات السياحية.

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