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مصر.. «الفريق شفيق» يتراجع عن الترشح لانتخابات الرئاسة

مصر.. «الفريق شفيق» يتراجع عن الترشح لانتخابات الرئاسة
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تواصل – فريق التحرير:

قرر الفريق أحمد شفيق، مؤسس حزب الحركة الوطنية، عدم الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة المنتظر إجراؤها خلال العام الحالي 2018.

وقال الفريق شفيق، في ‘‘بيان‘‘ مساء اليوم الأحد، عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي “بالمتابعة للواقع، فقد رأيت أنني لن أكون الشخص الأمثل لقِيَادَة أمور الدولة خلال الفترة المقبلة؛ وَلِذَلِكَ قررت عدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة 2018”.

وأَضَافَ أحمد شفيق فِي بيانه: “كنت قد قررت لدى عودتي إلى أرض الوطن الحبيب أن أعيد تقدير الموقف العام بِشَأْنِ مَا سبق أن أعلنته أثناء وجودي بدولة الإِمَارَات العَرَبِيّة المتحدة، مقدراً أن غيابي لفترة زادت عن الخمس سنوات ربما أبعدني عن المتابعة الدقيقة لما يجري على أرض وطننا من تطورات وإنجازات رغم صعوبة الظروف التي أوجدتها أَعْمَال العنف والإرهاب.

واستطرد، بالمتابعة للواقع، فقد رأيت أنني لن أكون الشخص الأمثل لقِيَادَة أمور الدولة خلال الفترة القادمة، وَلِذَلِكَ، فقد قررت عدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة 2018، داعياً الله عَزَّ وَجَلَّ أن يكلل مجهود الدولة في استكمال مسيرة التطور والإنجاز لمصرنا الغالية.

يُذْكَرُ أَنَّ الفريق أحمد شفيق المرشح السابق في انتخابات الرئاسة 2012، قد أعلن أنه سيترشح لانتخابات الرئاسة المصرية المقبلة المقرر إجراؤها العام الحالي، خلال تواجده في دولة الإِمَارَات الشقيقة، وعقب عودته لمصر، أعلن أنه سيعيد تقييم الموقف بعد النزول إلى الشارع.

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