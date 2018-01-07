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وفاة وافدة تُسقط هوية مواطنة من السجلات وتحيلها للمساءلة القانونية
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تواصل – الطائف:

تعرضت أسرة سعودية للمساءلة القانونية بِسَبَبِ مساعدتها وافدة غير نظامية في الحصول على علاج في مُسْتَشْفَى حُكُومِيّ دون أجر؛ حيث قدمت الأسرة هوية والدتهم السعودية إلى جارتهم اليمنية؛ لتحصل على العلاج، الوافدة توفيت وَتَمَّ إِسْقَاط اسم الأم السعودية من النظام، قبل أن يكتشف الأَمْر عند تسليم الجثمان.

وقال المتحدث باسم صحة الطائف عبدالهادي الربيعي: ‘‘إن أحد الأشْخَاص قدم برفقة مريضة لقسم الطوارئ بأحد المُسْتَشْفَيات الحُكُومِيّة، وقدم هوية سعودية، وقد أدخلت نظاماً للمُسْتَشْفَى، ومِنْ ثَمَّ وافتها المنية لاحقاً، وسجلت بيانات المتوفاة وَفْقَاً لما هو مدون في إثبات الهوية المقدم وبيانات الدخول‘‘.

وأَضَافَ “الربيعي”، وبحكم ارتباط نظام المُسْتَشْفَى بنظام وزارة الدَّاخِلِيَّة والأحوال المَدَنِيّة أسقطت نظاماً بحكم وفاتها لإِصْدَار شهادة الوفاة، وَفْقَاً لـ”عكاظ”.

وَتَابَعَ، “بعد إبلاغ ذويها لتسلم الجثة اعتذروا بأن هناك خطأ في اسم المتوفاة، لتتكشف الحقيقة؛ إِذْ قدم مرافق المريضة بيانات جارتهم السعودية التي لا تزال على قيد الحياة، والتي قدمت مساعدة للمقيمة اليمنية للحصول على العلاج مجاناً، فأُحِيلَت القضية للجهات الأمنية لاتخاذ اللازم، فيما سلمت الجثة لذويها، وَفْقَاً لخطاب شرطة الطائف لتمكينهم من دفنها”.

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