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«العيسى»: الأمر الملكي بتخصيص 10% مكافآت يشمل الطلاب المبتعثين

«العيسى»: الأمر الملكي بتخصيص 10% مكافآت يشمل الطلاب المبتعثين
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تواصل – واس:

رفع مَعَالِي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى التهنئة لأبنائه الطلاب والطالبات المبتعثين والمبتعثات في الخارج لشمولهم بالأمر الملكي الكريم القاضي بتخصيص 10% للطلاب لمدة سنة، والذي يَأْتِي ضمن جملة من الأوامر الملكية المعلنة.

وَأكَّدَ وزير التعليم، أن الوزارة تعمل على إنهاء الإِجْرَاءَات المتعلقة بذلك، لإدراجها ضمن مكافآت الطلاب، والتنسيق حول ذلك مع الجهات المعنية في ملحقيات المملكة الثقافية بالخارج لسرعة إنجاز الأَمْر الملكي.

وقال العيسى: “إن هذه اللفتة الأبوية الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين لأبنائه الطلاب والطالبات تعكس الاهتمام الذي يجدونه من لدن القِيَادَة الرشيدة، وتأتي محفزاً وداعماً لهم لإكمال مسيرتهم التعليمية، وتحقيق طموحاتهم، وهم ينعمون بما توفره لهم الدولة من إمكانات ستسهم بِإِذْنِ اللهِ في صناعة جيل قادر على مواجهة التحديات والإسهام في تنمية وبناء أركان دولتهم، سَائِلاً الله أن يحفظ للوطن قيادته ويضفي عليه الأمن والاستقرار‘‘.

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