الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته
أقرا الخبر
جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

ترشيحاتنا

بُشرى من «التأمينات» للمواطنين بخصوص بدل غلاء المعيشة

بُشرى من «التأمينات» للمواطنين بخصوص بدل غلاء المعيشة

بعد القرارات الملكية.. حسابات المواطنين تنتعش 4 مرات في يناير

بعد القرارات الملكية.. حسابات المواطنين تنتعش 4 مرات في يناير

تفاصيل القبض على 11 أميراً تجمهروا في قصر الحكم

تفاصيل القبض على 11 أميراً تجمهروا في قصر الحكم

تعرف على مواعيد صرف الرواتب لمدة عام بعد توديع «الأبراج»

تعرف على مواعيد صرف الرواتب لمدة عام بعد توديع «الأبراج»

بُشرى من «التأمينات» للمواطنين بخصوص بدل غلاء المعيشة

بُشرى من «التأمينات» للمواطنين بخصوص بدل غلاء المعيشة
1

تواصل – متابعات

كشف مساعد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للشؤون التأمينية نادر الوهيبي عن بشرى للمواطنين تتعلق ببدل غلاء المعيشة التي صدرت أوامر ملكية بصرفة للمواطنين.

وقال الوهيبي “إن مبلغ الـ1000 ريال، الذي صدر الأمر الملكي بصرفه كبدل غلاء معيشة لن يدرج ضمن حساب قيمة الاشتراك للمواطنين الذين يتبعون نظام التأمينات الاجتماعية”.

وأوضح وفقا لـ«عكاظ» أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تقوم باحتساب قيمة الاشتراكات عن الأجر الأساسي، إضافة إلى بدل السكن، ولا يدخل بدل غلاء المعيشة ضمن حساب قيمة الاشتراكات، مشيراً إلى أن بدل غلاء المعيشة (500 ريال) الذي خصص للمتقاعدين المستفيدين من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، يصرف لهم كذلك دون استقطاعات.

وتضمن الأمر الملكي صرف بدل غلاء معيشة شهريا قدره (1000) ريال للمواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين، وبدل غلاء معيشة للمعاش التقاعدي الذي يصرف من المؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للمستفيدين من المواطنين بمبلغ 500 ريال.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

تحذير من «التجارة» للمحلات والأسواق بعد الأوامر الملكية

تحذير من «التجارة» للمحلات والأسواق بعد الأوامر الملكية

تعرف على مواعيد صرف الرواتب لمدة عام بعد توديع «الأبراج»

تعرف على مواعيد صرف الرواتب لمدة عام بعد توديع «الأبراج»

شركات بالقطاع الخاص تتفاعل مع الأوامر الملكية.. وتصرف بدل غلاء لموظفيها

شركات بالقطاع الخاص تتفاعل مع الأوامر الملكية.. وتصرف بدل غلاء لموظفيها

ما المطلوب من القطاع الخاص بعد الأوامر الملكية؟.. مسؤولون يوضحون

ما المطلوب من القطاع الخاص بعد الأوامر الملكية؟.. مسؤولون يوضحون

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

فمِنَ الله
مقالات

فمِنَ الله

المزيد
بعد ضبطها 11 أميرًا.. قصة كتيبة «السيف الأجرب» (صور)
تقارير وحوارات

بعد ضبطها 11 أميرًا.. قصة كتيبة «السيف الأجرب» (صور)

المزيد
«#كلمة_لتجار_الجشع».. وسم على «تويتر» لمقاطعة «أرباب الغلاء»
تقارير وحوارات

«#كلمة_لتجار_الجشع».. وسم على «تويتر» لمقاطعة «أرباب الغلاء»

المزيد
مرجع شيعي سابق: المجتمع الإيراني في حالة انفجار.. والشعب كسر جدار الخوف
تقارير وحوارات

مرجع شيعي سابق: المجتمع الإيراني في حالة انفجار.. والشعب كسر جدار الخوف

المزيد

التعليقات (١)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>