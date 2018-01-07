بُشرى من «التأمينات» للمواطنين بخصوص بدل غلاء المعيشة

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كشف مساعد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للشؤون التأمينية نادر الوهيبي عن بشرى للمواطنين تتعلق ببدل غلاء المعيشة التي صدرت أوامر ملكية بصرفة للمواطنين.

وقال الوهيبي “إن مبلغ الـ1000 ريال، الذي صدر الأمر الملكي بصرفه كبدل غلاء معيشة لن يدرج ضمن حساب قيمة الاشتراك للمواطنين الذين يتبعون نظام التأمينات الاجتماعية”.

وأوضح وفقا لـ«عكاظ» أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تقوم باحتساب قيمة الاشتراكات عن الأجر الأساسي، إضافة إلى بدل السكن، ولا يدخل بدل غلاء المعيشة ضمن حساب قيمة الاشتراكات، مشيراً إلى أن بدل غلاء المعيشة (500 ريال) الذي خصص للمتقاعدين المستفيدين من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، يصرف لهم كذلك دون استقطاعات.

وتضمن الأمر الملكي صرف بدل غلاء معيشة شهريا قدره (1000) ريال للمواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين، وبدل غلاء معيشة للمعاش التقاعدي الذي يصرف من المؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للمستفيدين من المواطنين بمبلغ 500 ريال.