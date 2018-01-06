بالصور.. ظواهر سلبية لايزال يمارسها الطلاب بعد الاختبارات

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لاتزال بعض الظواهر السلبية تسيطر على عدد من طلاب المدارس بالمراحل التعليمية المختلفة بالمملكة، خصوصا في أيام الاختبارات النهائية.

ومن ضمن تلك “الظواهر” تمزيق الكتب الدراسية عقب الانتهاء من الامتحانات، وإبداء حالة من الفرح غير المسبوقة بالانتهاء من الدراسة، وكأنها عبء ثقيل على نفوس الطلاب، وليست فترة تحصيل واستفادة وتنمية للمهارات والقدرات.

وبحسب مجموعة من الصورة نشرتها صحيفة “اليوم” فإن اختبارات الفصل الدراسي الأول لطلاب المدارس، تشهد هذه الأيام بعض الظواهر السلبية غير المسؤولة التي تحتاج إلى تقويم، منها التخلص من كتبهم الدراسية برميها على جوانب الطرق، واللهو وسط الشوارع المجاورة لمدارسهم، وتعطيل حركة المرور.