70 جهة وطنية تشارك في معرض التوظيف بكلية التقنية بالرياض.. غداً

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته
أقرا الخبر
جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

ترشيحاتنا

بُشرى من «التأمينات» للمواطنين بخصوص بدل غلاء المعيشة

بُشرى من «التأمينات» للمواطنين بخصوص بدل غلاء المعيشة

بعد القرارات الملكية.. حسابات المواطنين تنتعش 4 مرات في يناير

بعد القرارات الملكية.. حسابات المواطنين تنتعش 4 مرات في يناير

تفاصيل القبض على 11 أميراً تجمهروا في قصر الحكم

تفاصيل القبض على 11 أميراً تجمهروا في قصر الحكم

تعرف على مواعيد صرف الرواتب لمدة عام بعد توديع «الأبراج»

تعرف على مواعيد صرف الرواتب لمدة عام بعد توديع «الأبراج»

70 جهة وطنية تشارك في معرض التوظيف بكلية التقنية بالرياض.. غداً

70 جهة وطنية تشارك في معرض التوظيف بكلية التقنية بالرياض.. غداً
0

تواصل – واس:

ينطلق يوم غد الاثنين معرض التوظيف وحفل التخرج للفصل التدريبي الأول 1438 /1439هـ في كلية التقنية بالرياض من الساعة 8 ص حتى الساعة 2م، بمشاركة أكثر من 70 جهة من القطاع العام والقطاع الخاص، وخريجي ومنسوبي الكليات التقنية بمنطقة الرياض، تحت رعاية محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد.

وأوضح الدكتور عبدالرحمن الغانم عميد الكلية التقنية بالرياض، أن معرض التوظيف يهدف إلى توفير الفرص الوظيفية لخريجي الكلية التقنية بمختلف تخصصاتهم التقنية والمهنية، وتعريف المتدربين على المجالات الوظيفية المتاحة في القطاع الخاص.

وأشاد “الغانم”، بتعاون الشركات السعودية ودعمها الدائم من خلال إتاحة الفرص لشباب الوطن، حيث أن الكلية التقنية تقوم على تأسيس الخريجين بمختلف تخصصاتهم وتوفير البنية التدريبية والمعرفية لتأهيلهم ورفع مهاراتهم وقدراتهم لخدمة القطاع الخاص والشركات المتخصصة في تخصصات تقنية فنية.

ومن جهته، أفاد المشرف على معرض التوظيف المهندس سلطان الصنيع أن أكثر من 70 جهة وطنية ستشارك خلال المعرض لتوفر الفرص الوظيفية لخريجي الكلية بمختلف تخصصاتها، مبينًا أنه سيصاحب المعرض حفل التخرج وتكريم المتميزين من متدربي الأقسام والأنشطة الطلابية بالكلية، وتكريم 12متدربًا من تخصصات الكلية (الأعلى معدلاً) في تخصصات الكلية المختلفة.

يذكر أن معرض التوظيف من أهم فعاليات الكلية التقنية بالرياض الذي يقام كل فصل تدريبي، ويعد حلقة وصل بين الكليات التقنية والقطاع الخاص لتوفير الشباب السعودي المؤهل لسد احتياجات القطاعات الوظيفية بمختلف تخصصاتها.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«الخدمة المدنية» تحدد قواعد المفاضلة بين الانتظام والانتساب في التوظيف

«الخدمة المدنية» تحدد قواعد المفاضلة بين الانتظام والانتساب في التوظيف

وزير العدل يعلن تأسيس شركة قانونية للتأهيل والتدريب وتوطين الوظائف

وزير العدل يعلن تأسيس شركة قانونية للتأهيل والتدريب وتوطين الوظائف

الشرقية.. مواطن يرصد مصير أوراق المتقدمين بمعارض التوظيف (فيديو)

الشرقية.. مواطن يرصد مصير أوراق المتقدمين بمعارض التوظيف (فيديو)

بحضور 5 آلاف شاب.. اختتام ملتقى التخصصات العالمي لـ«توليد الوظائف»

بحضور 5 آلاف شاب.. اختتام ملتقى التخصصات العالمي لـ«توليد الوظائف»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

فمِنَ الله
مقالات

فمِنَ الله

المزيد
بعد ضبطها 11 أميرًا.. قصة كتيبة «السيف الأجرب» (صور)
تقارير وحوارات

بعد ضبطها 11 أميرًا.. قصة كتيبة «السيف الأجرب» (صور)

المزيد
«#كلمة_لتجار_الجشع».. وسم على «تويتر» لمقاطعة «أرباب الغلاء»
تقارير وحوارات

«#كلمة_لتجار_الجشع».. وسم على «تويتر» لمقاطعة «أرباب الغلاء»

المزيد
مرجع شيعي سابق: المجتمع الإيراني في حالة انفجار.. والشعب كسر جدار الخوف
تقارير وحوارات

مرجع شيعي سابق: المجتمع الإيراني في حالة انفجار.. والشعب كسر جدار الخوف

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>