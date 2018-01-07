مادة طبيعية تُعالج الصداع والسكر والضغط ومشاكل الهضم.. تعرَّف عليها

تواصل – وكالات:

الصداع المتكرّر من المشاكل الشائعة التي تسبب إعاقة مؤقتة عن العمل وعن كثير من مهام الحياة اليومية، ومع ذلك يمكن علاج الصداع بأساليب ومواد طبيعية دون الحاجة إلى أدوية، ومن العلاجات التي يقول الأطباء أنها تخفّف الصداع: خل التفاح.



إليك أنواع الصداع التي يعالجها هذا الخل وطريقة إعداده:

يحتوي هذا الخل على حديد وبوتاسيوم وكالسيوم، وتعمل هذه التوليفة من المعادن مع الحامض على تخفيف الصداع. وهناك أدلَّة تشير إلى أن خل التفاح يوقف الصداع الناتج عن مشاكل الهضم، أو ارتفاع السكر بالدم، أو ارتفاع ضغط الدم.

لتحضير العلاج، أضف ملعقة صغيرة من خل التفاح إلى كوب ماء كبير وتناوله لعلاج الصداع، ويمكنك أيضاً إضافة رشة من الفلفل الحريف (الشطة) وملعقة من العسل الأبيض لعلاج حالات متنوعة من الصداع، مثل صداع الجيوب الأنفية ونزلات البرد. ويساعد شرب الماء على تخفيف شدة الصداع الناتج عن جفاف الجسم.