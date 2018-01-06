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«عمل الجوف» يرصد 24 مخالفة لقرار التوطين بقطاعي الذهب والاتصالات

«عمل الجوف» يرصد 24 مخالفة لقرار التوطين بقطاعي الذهب والاتصالات
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 تواصل- فريق التحرير:

نفَّذ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الجوف بمساندة الرفد الأمني بمحافظة القريات ومحافظة طبرجل حملة تفتيشية لمتابعة قرار التوطين شملت قطاع بيع الذهب والمجوهرات وقطاع الاتصالات وتأنيث المستلزمات النسائية والاشتراطات الخاصة بها،  في إطار حرص ومتابعة فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة للالتزام بقرارات التوطين وتنظيم سوق العمل والتأكد من التقيد بالأنظمة في هذا الشأن.

وأوضح مساعد المدير العام لشؤون العمل الأستاذ حمدي سعد العنزي أن فرق التفتيش استهدفت المنشآت الشاملة لقرار التوطين وذلك إنفاذاً للقرار الوزاري القاضي بقصر العمل في بيع الذهب والمجوهرات وقطاع الاتصالات والمستلزمات النسائية على السعوديين والسعوديات؛ ما يتيح فرص العمل لأبناء وبنات المنطقة.

حيث رصدت الجولات زيارة أكثر من 35 منشأة وتم ضبط 21 مخالفة، لافتاً النظر إلى إغلاق أكثر من 3 منشآت مخالفة لنظام التوطين.

ومن جانبه أكد العنزي أن فرع الوزارة مستمر في اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه مخالفات نظام العمل لهذا القطاع، مبيناً أن الجولات مستمرة لمتابعة سوق العمل للتحقق من التزام المنشآت التي تطبق القرار في مختلف مدن ومحافظات المنطقة. وأكد ضرورة الالتزام بالقرار الوزاري وتوطين الوظائف في هذا القطاع، محذراً جميع أصحاب المحال بالالتزام بتنفيذ القرارات.

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