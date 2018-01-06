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«أبل»: جميع أجهزتنا مُعرَّضة لخطر الاختراق

«أبل»: جميع أجهزتنا مُعرَّضة لخطر الاختراق
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تواصل – وكالات:

أعلنت شركة التكنولوجيا الأمريكية “أبل”، أن جميع أجهزتها معرضة لخطر الاختراق، بسبب وجود ثغرات في معالجة البيانات الخاصة بها.

وقالت الشركة في بيانٍ لها: إن “كل أجهزتها الذكية، وتشمل هاتف “آيفون”، والحاسوب اللوحي (آيباد)، وحواسيب سطح المكتب (ماك)، تتأثران بالثغرات الأمنية (سبكتر) و(ميلتداون)، واللتان تسمحان للقراصنة الإليكترونيين باختراقها وسرقة بياناتها”.

وأشارت إلى أن نظم التشغيل الخاصة بأجهزة ماك ونظم تشغيل “iOS” معرضة لخطر التأثر بالثغرتين، لكن لم يرد إلى علمنا استغلال أي منها حتى الآن”.

وأكدت “عملاقة التكنولوجيا الأمريكية”، أنها زودت هواتفها الذكية “آيفون”، وأجهزة الكمبيوتر اللوحي “آيباد”، التي تنتجها ببرمجيات “مضادة” لهذه الثغرات، في إطار تحديث نظام التشغيل “iOS 11.2″، ونظام التشغيل “macOS 10.13.2” لكمبيوتر سطح المكتب “ماك”، وأجهزة اللابتوب “ماك بوك”، وأجهزة “آي ماك”.

ولكن نصحت الشركة عملاءها، بتحميل البرمجيات من مصادر موثوقة لتفادي التعرض لخطر أي من التطبيقات “الهجومية”.

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