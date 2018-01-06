السيسي لوزير الدولة: نتطلع لمواصلة تطوير التعاون بين مصر والمملكة (صور)

تواصل – واس:

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بمقر الرئاسة المصرية في القاهرة، اليوم، وزيرَ الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد الذي يزور مصر حالياً.

ونقل الوزير للرئيس المصري تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، فيما حمله فخامته نقل تحياته لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد.

ورحَّب السيسي بالوزير، مؤكداً عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين وما تتسم به من طابع استراتيجي.

وأعرب “الرئيس المصري” عن تطلع مصر لمواصلة تطوير آفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بما يسهم في تدعيم التضامن وتعزيز العمل العربي المشترك، لا سيما في ضوء دقة المرحلة التي يمر بها الوطن العربي والتحديات المختلفة التي تواجه المنطقة.

فيما الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، خلال اللقاء قوة العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، مشيراً إلى حرص المملكة على تعزيز مختلف أطر التعاون الثنائي على كافة الأصعدة، فضلاً عن مواصلة التشاور والتنسيق المكثف مع مصر إزاء القضايا الإقليمية المختلفة، وسُبل التصدي للتحديات التي تواجه الأمتين العربية والإسلامية، بما يحقق مصالح شعوبها.

حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير أحمد بن عبدالعزيز قطان.