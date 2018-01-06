مفاجأة مذهلة.. علاج لـ«العمى» من أول جلسة

تواصل – وكالات:

كشفت شركة سبارك ثيرابيوتيكس عن ثمن باهظ جداً لعلاجها الجيني الجديد للعمى “لوكستورنا”؛ ما يثير الجدل مجدداً حول القدرة على تحمُّل تكاليف العلاجات الرائدة.

وقالت الشركة: إن “ثمن العلاج يبلغ 850 ألف دولار أمريكي، وهو ما يجعله أغلى العقاقير المتاحة في السوق على الإطلاق”، بحسب صحيفة فايننشيال تايمز البريطانية.

وأوضح جيف ماراتزو، الرئيس التنفيذي لـ”سبارك”، أن الشركة ستتقاضى 425 ألف دولار أمريكي على كل عين تُعالَج باستخدام “لوكستورنا”، وهو العلاج الذي أصبح مؤخراً أول علاج جيني مصرح به من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

ويتضمَّن العلاج إدخال نسخة سليمة من جين مفقود مباشرةً إلى العين، حيث يقوم هذا الجين بتحفيز الجسم على إفراز بروتين حيوي في عملية الإبصار، وفي التجارب السريرية، نجح الدواء في إعادة الإبصار لبعض المرضى الذين يعانون من ضعف الإبصار الشديد.