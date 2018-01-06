قرار من «الإسكان» بخصوص الأراضي البيضاء في مكة

تواصل – فريق التحرير:

قررت وزارة الإسكان فرض الرسوم المستحقة على الأراضي البیضاء غیر المطورة البالغ مساحتھا 10 آلاف متر مربع فأكثر الواقعة في النطاق الجغرافي المحدد لمدينة مكة المكرمة، وذلك وفقاً لقرار وزاري أصدره الوزير ماجد الحقيل.

وتضمن القرار احتساب المدة المحددة لسداد الرسم أو إنجاز تطوير الأراضي أو بنائھا، بدءاً من تاريخ 23-3-1439ھــ.

وينتظر أن يصدر بشأن الأراضي المشمولة بھذا القرار قرارات تنفیذية توضح فیھا بیاناتھا، ومقدار الرسم المفروض علیھا، على أن يبلغ ھذا القرار لملاك الأرض، ولمن يلزم لتنفیذه، ويسري بدءاً من تاريخ 23-3-1439ھـ.

وانتھت في يولیو الماضي الفترة المحددة من وزارة الإسكان لأصحاب الأراضي البیضاء في مكة المكرمة لتسجیل أراضیھم، وقد بلغ عدد الأراضي البیضاء المسجلة في مكة المكرمة 98 أرضاً، بمساحة تجاوزت 15 ملیون متر مربع.