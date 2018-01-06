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بالفيديو.. «حساب المواطن» يوضح موعد صرف الدفعة الثانية من الدعم

بالفيديو.. «حساب المواطن» يوضح موعد صرف الدفعة الثانية من الدعم
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تواصل – الرياض

كشف علي راجحي، مدير برنامج “حساب المواطن”، عن موعد صرف الدفعة الثانية من الدعم، مؤكداً أنه من المقرر أن يتم صرفها في 10 يناير الجاري.

وقال راجحي في مداخلة له اليوم (السبت) على قناة الإخبارية السعودية: إن برنامج حساب المواطن برنامج ديناميكي وجديد فكرته، وتتم مراجعة جميع السياسات الخاصة به وآلية احتساب الدعم ومقدارها كل ثلاثة أشهر.

وأضاف أن هذه المراجعة تعطي فرصةً لقياس الأثر بعد تطبيق هذه الإصلاحات، لتحديد الأثر غير المباشر، مشيراً إلى أن الدعم خلال الثلاثة أشهر الأولى سيكون ثابتاً كما وهو حالياً، وبعد ذلك سيُعلن البرنامج المراجعة الأولى لمقدار الدعم والضوابط.

 

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