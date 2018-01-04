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مقتل إفريقي على يد صديقه بعد جلسة سكر في جدة

مقتل إفريقي على يد صديقه بعد جلسة سكر في جدة
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تواصل – جدة:

قُتل أحد المخالفين من جنسية إفريقية على يد صديقه في جلس سكر، بعدما اختلفا بشكل مفاجئ وانتهى الموقف بطعنات قاتلة أنهت حياته.

وقعت الحادثة في مِنْطَقَة قرب طريق هدى الشام؛ إِذْ لاحظ أحد العابرين جثة في مكان لا يرتاده إلا المخالفون ورعاة الأغنام، وعلى الجثة آثار دماء جافة، ليسارع إلى إبلاغ الأمن، وفي الحال بَاشَرَتْ شرطة جدة الموقع بمتابعة من مديرها، وضربت الفرق طوقاً أمنياً على الموقع لرفع الدلائل والبصمات، فيما تولى ضباط متخصصون من وحدة مكافحة جرائم الاعتداء على النفس من إدارة التحريات والبحث الجنائي التحقيق المستمر في الحادثة، ونجح الفريق في وقت قصير فِي كَشْفِ هوية القتيل، وتبين أنه إِفْرِيقي يقيم في البلاد بصورة مخالفة.

وبحصر الاتهامات تبين وجود علاقة تربط القتيل بأحد الأشْخَاص من جنسيته وتوارى عن الأنظار، واتضح من خلال العمل الميداني أنه غادر جدة إلى الْبَاحَة بحثاً عن ملاذ يختبئ فيه، ليتم التنسيق الأمني بين شرطة جدة والْبَاحَة أثمر عن إِسْقَاطه، وأبلغ المتحدث الإعلامي باسم شرطة مِنْطَقَة مَكَّة الْمُكَرَّمَة، العقيد دكتور عاطي القرشي، أن شعبة التحريات بشرطة محافظة جدة تَمَكَّنَت من إزاحة الستار والغموض، الذي اكتنف العثور على جثة ملقاة في أحد المواقع بطريق هدى الشام، ونجحت

الأجهزة الأمنية فِي كَشْفِ هوية القتيل، الذي كان يخطط للهرب إلى بلاده.

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