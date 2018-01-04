«الزائر الأبيض» يكسو مرتفعات «جبل اللوز» ويبهج المتنزهين (فيديو وصور)

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احتفى المتنزهون على مرتفعات جبل اللوز، بمِنْطَقَة تبوك، بتساقط كميات متوسطة من الثلوج، مساء اليوم الْجُمُعَة، لتكتسي المرتفعات الجبلية بحلة بيضاء زاهية، وتزيد من روعة المناظر الخلابة.

يُذْكَرُ أَنَّ جبل اللوز أحد جبال شمال غرب المملكة، ويقع قرب حدود الأردن في مِنْطَقَة تبوك، ويبلغ ارْتِفَاعه (2580) متراً فوق سطح البحر.

ويعتبر الجبل من أعلى السلاسل الجبلية في مِنْطَقَة حسمى التي تعد جبالها امتداداً لجبال السروات من غرب تبوك حتى وادي رم بالأردن، ويُسَمَّى بجبل اللوز لانْتِشَار أشجار اللوز به قديماً.