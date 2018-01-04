نقل رئيس أركان الجيش اليمني إلى المملكة للعلاج

تواصل – وكالات:

نقلت مروحية عَسْكَرِيَّة، اليوم الْجُمُعَة، رئيس أركان الجيش اليمني، اللواء طاهر العقيلي، والقادة العسكريين الآخرين الذين أُصيبوا في انفجار لغم شمالي اليمن، إلى المملكة لتلقي العلاج، بِحَسَبِ مصادر عَسْكَرِيَّة.

وأَضَافَت المصادر، أن التحالف الذي تقوده المملكة العَرَبِيّة السعودية أرسل مروحية إخلاء طبي لنقل القادة المصابين.

وذَكَرَت، أن محافظ الجوف، اللواء أمين العكيمي، لم يكن بين الذين نُقلوا إلى السعودية لِأنَّ حالته لا تستدعي.

وقال عسكريون: ‘‘إن المركبة التي كانت تقل العقيلي والعكيمي والقادة الآخرين مصفحة؛ وَهُوَ مَا ساعد في نجاتهم‘‘.